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Ekonomi "MediaMarkt Startup Challenge'20" başvuruları için son 10 gün
Ekonomi

"MediaMarkt Startup Challenge'20" başvuruları için son 10 gün

Yeniakit Publisher
2020-09-01 12:27:16 -
"MediaMarkt Startup Challenge'20" başvuruları için son 10 gün

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt'ın gerçekleştirdiği "MediaMarkt Startup Challenge" projesinin üçüncü dönemi için başvurular başladı.

Şirket açıklamasına göre, perakende dünyasında, inovatif değişikliklerle fark oluşturan ve dönüştüren uygulamaları hayata geçirmeyi amaçlayan proje kapsamında girişimciler, 11 Eylül'e kadar başvurularını yapabilecek. Başvurular mediamarktstartupchallenge.com adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Dijitalleşmeyi iş süreçlerine adapte edebilen ve bu bağlamda perakende sektörüne yönelik çözümler geliştiren projeler arasından istenilen kriterlere uygun 10 proje ise 20 Ekim'de dijital olarak düzenlenecek MediaMarkt Startup Challenge Day etkinliğinde uzman jüriye sunumunu yapacak.

MediaMarkt Startup Challenge Day etkinliğinde ilk 3'e giren projeler ödüllendirilecek. Birinci olan proje, Münih'te gerçekleşecek Plug and Play Retailtech Hub hızlandırma programına katılmanın yanı sıra girişimciler için kurumsal ortaklıklar sunan hızlandırma programına dahil olma hakkı, Silikon Vadisi'nin en aktif yatırımcıları arasında olan Plug and Play'in girişimci ağına dahil olma fırsatı yakalayacak. İkinci olan proje ise MediaMarkt mağazalarında pilot uygulama fırsatı ve Kategori Mağazacılığı Derneği'ne çözümlerini sunma hakkı elde edecek. Üçüncü olacak proje de yine MediaMarkt mağazalarında pilot uygulama imkanına sahip olacak.

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