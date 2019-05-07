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MediaMarkt, sosyal medya ödüllerini topladı

MediaMarkt, kurumsal blogu MediaTrend ile "Kurumsal Blog" kategorisinde altın ödül kazanırken, "İçerik Pazarlama Kampanyası" kategorisinde ise "Yılbaşında 31 Güne 31 Hediye" projesiyle bronz ödül kazandı

07 Mayıs 2019 Salı 15:57
MediaMarkt, sosyal medya ödüllerini topladı

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, sosyal medya sektörünün en iyilerinin ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey 2019'da farklı kategorilerde ödüllere layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin çok kanallı elektronik perakendecisi MediaMarkt, teknolojiseverler için hayata geçirdiği hizmetlerle ödül kazanmaya devam ediyor.

MediaMarkt; sosyal medya sektörünün liderlerinin bir araya geldiği ve en başarılı çalışmaların ödüllendirildiği Social Media Awards (SMA) Turkey 2019’da 3 farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Şirket; başarılı kadrosu ve kaliteli içeriğiyle dikkat çeken kurumsal blogu MediaTrend ile "Kurumsal Blog" kategorisinde altın ödül, yeni yıl için hayata geçirdiği "Yılbaşında 31 Güne 31 Hediye" projesiyle "İçerik Pazarlama Kampanyası" kategorisinde bronz ödül kazandı. MediaMarkt, "Veri Analitiği" kısmında ise "Teknoloji Marketleri" ödül kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

MediaMarkt’ın 3 farklı ödül kazandığı etkinlikte, bu yıl 24 farklı kategoride 478 başvuru gerçekleştirildi.

SMA Turkey'de sosyal medyada değer yaratan başarılı proje ve kişiler ödüllendiriliyor. SMA Turkey, başarıyı hem rakamsal verilere hem de sektör önderlerinin fikirlerine göre değerlendiriyor.

MediaTrend; yazarlarıyla beraber sektörde kendini kanıtlamış ve farklı yayınlarda görev alan 20 bağımsız uzman isim tarafından hazırlanıyor. Okuyucularına teknoloji, donanım, yazılım, inovasyon, güvenlik, sağlık, oyun, sosyal medya, kişisel bakım, yemek ve yaşam tarzı konularında içerikler sunan blog, aynı zamanda ürün incelemelerinin yapıldığı ve önemli bir alışveriş rehberi konumunda bulunuyor.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 15:57
  1. MediaMarkt
  2. SMA Turkey

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