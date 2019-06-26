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MediaMarkt 73’üncü mağazasını Diyarbakır’a açtı

Türkiye’deki büyüme hedefleri doğrultusunda yatırımlarına devam eden MediaMarkt, 73. şubesini Diyarbakır'da açtı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:38
MediaMarkt 73’üncü mağazasını Diyarbakır’a açtı

Türkiye’deki 73’üncü mağazasını Diyarbakır’a açan MediaMarkt, Türkiye’deki büyüme hedefleri doğrultusunda yatırımlarına devam ediyor. 200 bin metrekare alana sahip şirket, Diyarbakır mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Diyarbakır Ceylan Karavil AVM’de açılan mağaza ile MediaMarkt’ın Türkiye’deki mağaza sayısı ise 73’e yükseldi.

“Büyümeye devam ediyoruz”

MediaSaturn Perakende Grubu İcra Kurulu Üyesi, MediaMarkt Türkiye ve Yunanistan İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, Türkiye’ye güven duyduklarını ve yatırımlarına devam edeceklerini açıkladı. Gökyıldırım, “Türkiye’de, elektronik perakende sektöründe büyümeye devam ediyoruz. Açılan her yeni mağazamızla tüketicilerin tercihlerine yönelik en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Diyarbakır’daki mağazamızda da bu özelliklerimizden taviz vermedik ve son teknoloji ürünleri Diyarbakırlılarla buluşturduğumuz için de çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:38
  1. MediaMarkt
  2. Diyarbakır Ceylan Karavil AVM
  3. MediaSaturn Perakende Grubu İcra Kurulu Üyesi MediaMarkt Türkiye ve Yunanistan İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım

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