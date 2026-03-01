Medeniyetin temeline dair bir dost çağrısı

RIFAT BİLGİN İSTANBUL

İşte tam da bu dönemde Evlilik ve Aile, okuyucuyla buluştu. Recep Öncel, eserinde aile kurumunu yalnızca sosyolojik bir yapı olarak değil; inanç, tarih ve medeniyet perspektifinden ele alıyor. Kitapta aile; evlilik bağıyla kurulan, sevgi, sorumluluk ve fedakârlık üzerine inşa edilen kutsal bir birliktelik olarak tanımlanıyor. İnsanlığın başlangıcından itibaren tüm inanç sistemlerinde ailenin var olduğuna dikkat çeken Öncel, özellikle Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam geleneğinde aileye verilen önemi örneklerle aktarıyor. Eserin önemli bir bölümü, İslam’da aile anlayışına ayrılmış. Peygamber Efendimizin örnekliği üzerinden evlilik, eşler arası hukuk, çocuk terbiyesi ve toplumsal denge konuları sade ama vurgulu bir üslupla işleniyor. Yazar, aileyi bireysel mutluluğun ötesinde, toplumsal direncin ve medeniyet inşasının temeli olarak konumlandırıyor. Kitapta ayrıca Türkiye’nin modernleşme süreci sonrasında değişen nüfus politikaları, 1960’lardan itibaren teşvik edilen nüfus planlaması uygulamaları ve küresel kültürel etkiler de eleştirel bir bakışla değerlendiriliyor. Medya, sosyal medya ve LGBT ve evlilik dışı ilişkiler ile kültürel dönüşümlerin aile yapısı üzerindeki etkileri tartışılırken, nüfus artış hızındaki düşüşün uzun vadeli sonuçlarına dikkat çekiliyor. Yazar, nüfus meselesini yalnızca istatistiksel bir veri olarak değil; ekonomik, sosyal ve milli güvenlik boyutlarıyla ele alıyor. Bu çerçevede 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesini de önemli bir adım olarak değerlendiriyor ve aileyi güçlendirmeye yönelik politikaların artırılması gerektiğini savunuyor. “Evlilik ve Aile”, sadece bir eleştiri metni değil; aynı zamanda bir çağrı niteliği taşıyor. Okuyucuyu, aile kurumunu yeniden düşünmeye, evliliği sorumluluk ve bilinç çerçevesinde değerlendirmeye davet ediyor. Gelenek ile güncel tartışmaları buluşturan eser, özellikle aile, demografi ve kültür politikaları üzerine kafa yoranlar için dikkat çekici bir kaynak olma iddiası taşıyor.