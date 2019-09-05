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"Medeniyet değerlerimizi yeniden hatırlama vaktidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan:- "Bizler Yunus’un, Mevlana’nın, Hacı Bayram Veli’nin ayak izlerini bıraktığı bir yolu yürüyoruz. Anadolu toprakları şefkat, sevgi ve yüksek ahlaki değerlerle mayalanmıştır. Hal böyleyken bu topraklarda şiddet kök salamaz. İşte bu nedenle medeniyet değerlerimizi yeniden hatırlama vaktidir"- "Yeni modeller aramaya gerek yok. Merhameti, sevgiyi hayatın temel direği yapmış rol modeller geçmişimizde, geleneğimizde bolca var. Yeter ki onlara bakmayı bilelim"

05 Eylül 2019 Perşembe 18:04
"Medeniyet değerlerimizi yeniden hatırlama vaktidir"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, "Anadolu toprakları şefkat, sevgi ve yüksek ahlaki değerlerle mayalanmıştır. Hal böyleyken bu topraklarda şiddet kök salamaz. İşte bu nedenle medeniyet değerlerimizi yeniden hatırlama vaktidir." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen belediye başkanlarının eşleri ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan toplum gönüllüsü kadınlar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Programda davetlilere hitap eden Erdoğan, kadınların birlikte mücadele etmesi gereken birçok konu olduğunu belirterek, "Maalesef son zamanlarda akla hayale sığmayacak şiddet olaylarına şahitlik ettik. Bu şiddet terörünün durdurulması gerekiyor." dedi.

Erdoğan, şiddeti hayatın tüm alanlarından kaldıracak bir zihinsel dönüşüme ihtiyaç olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bir insanı caniye çeviren değer eksiklikleri neyse, bunlara odaklanmalıyız. Bizler Yunus’un, Mevlana’nın, Hacı Bayram Veli’nin ayak izlerini bıraktığı bir yolu yürüyoruz. Anadolu toprakları şefkat, sevgi ve yüksek ahlaki değerlerle mayalanmıştır. Hal böyleyken bu topraklarda şiddet kök salamaz. İşte bu nedenle, medeniyet değerlerimizi yeniden hatırlama vaktidir. Kadını ve erkeğiyle şiddeti hayatımızdan uzaklaştıracak bir silkinişe ihtiyacımız var. Yeni modeller aramaya gerek yok. Merhameti, sevgiyi hayatın temel direği yapmış rol modeller geçmişimizde, geleneğimizde bolca var. Yeter ki onlara bakmayı bilelim.

Emine Erdoğan, kadınlara bu noktada biraz daha fazla iş düştüğüne dikkat çekerek, "Neşet Ertaş ustanın dediği gibi, 'Kadınlar insandır, erkekler insanoğlu'. Kadın hayatın öğretmenidir, erkekler de onun rahleitedrisinden geçer. Bu anlamda toplumu inşa eden bizleriz. Hem anneler olarak hem de toplum gönüllüleri olarak bunun farkındalığı ile çalışmalı, insanı zenginleştirecek meşguliyetlere yönelmeliyiz. Çocuklarımız, gençliğimiz, bu anlamda tertemiz bir sayfadır ve geleceğimiz için güvencedir." diye konuştu.

- "Sıfır atık kültürünü yaygınlaştıralım" çağrısı

Doğanın korunması ve çevre temizliğinin önemine de işaret eden Erdoğan, "Bildiğiniz gibi iki sene önce başlattığımız Sıfır Atık Projesi, etki alanını artırarak yaygınlaşıyor. Bu, benim son derece önemsediğim bir çevre hareketidir. Sizlerden ricam, kadın dayanışmasına yeni bir boyut ekleyerek bu farkındalığı tüm topluma yayma noktasında kampanyamıza destek olmanızdır. Lütfen bulunduğunuz şehirlerdeki sosyal faaliyetlerinizde sıfır atık kültürünü yaygınlaştırın. Çünkü o aslında bir yaşam kültürüdür. Esas çözüm, atıkları, ayrıştırma kutularına atıp kurtulmak değil, çocuklarımıza doğayla uyum içinde yaşam becerileri kazandırmaktır." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, kültür, sanat, bilim ve doğayla iç içe geçmiş yaşam alanlarını artıracak çalışmaların öneminin altını çizerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Müzeler, kütüphaneler, tiyatrolar, sergiler sadece bir okul etkinliği olmaktan çıkmalı. Her yaştan insanımızın vakit geçirebileceği cazibe merkezleri haline gelmeli. İnsanımızın ruhunu beslemeli. Mutluluk bir bütündür. Hayatın her alanında desteklenmesi gerekir. O nedenle bir alanı güçlendirirken diğer alanları boş bırakamayız. Kadınların güçlendirilmesinden kültür sanat faaliyetlerine, doğanın korunmasından sokak hayvanlarının durumlarının iyileştirilmesine kadar her alanda yüksek performansla çalışmalıyız. Unutmayalım ki akan su yosun tutmaz."

Program, hatıra fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 18:04
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan

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