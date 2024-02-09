Medeni kanun değişikliği çalışmaları CHP’yi panikletti: Aile dramlarına yol açan 6284 sayılı kanun gündemde... 81 il, 973 ilçede CHP çığırtkanlığı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Türk Medeni Kanunu’nda değişiklik yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Nazlıaka, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, hükümetin torba yasayla Medeni Kanun’da değişiklik yapmayı planladığını belirtti.

Torba yasadaki düzenlemelerden birinin boşanma davalarının hızla karara bağlanmasına yönelik olduğunu ifade eden Nazlıaka, boşanmanın kolaylaşmasıyla kadınların haklarını alamayacağını dile getirdi.

Aile arabuluculuğu uygulamasına ilişkin düzenlemeye değinen Nazlıaka, boşanmalarda arabuluculuğa gerek olmadığını, hakimin sulh yetkisinin bulunduğunu söyledi. Nazlıaka, “Kaldı ki boşanmak isteyen kadınlar, adliyede bile öldürülmektedir. Arabulucu tarafından uzlaştırılmak üzere bir araya getirildiğinde, kadının can güvenliği yoktur.” ifadelerini kullandı.

Boşanan kadınlara ödenen yoksulluk nafakasına da göz dikildiğini öne süren Aylin Nazlıaka, süresiz nafaka bulunmadığını, nafakanın şartlarının belli olduğunu belirtti.

“Medeni Kanun’u değil sil baştan yazmak, üzerinde virgül oynatmalarına dahi izin vermeyeceğiz.” diyen Nazlıaka, hem Meclis’te hem sahada örgütlenip kadınların haklarını elinden alan düzenlemelere karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

Öte yandan; 81 il, 973 ilçede CHP Kadın Kolu Başkanları da Medeni Kanun çalışmalarına ilişkin eş zamanlı basın açıklaması yaparak buna izin vermeyeceklerini söyledi.

6284 TAHRİBATI DEVAM EDİYOR

“Kadına şiddet” olaylarının önlenmesi amaçlanan ancak Türk aile yapısına dikkat edilmeden hazırlanan 6284 Sayılı Kanun, aile dramlarının kaynağı haline gelmişti.

İstanbul Sözleşmesi ve sözde ailenin korunması için hazırlanan ancak aile kavramını hiçe sayarak binlerce erkeği süresiz nafakaya, nafakasını ödeyemeyenleri de hapse mahkûm eden 6284 Sayılı Kanun iptal edileceği günü bekliyor.

“6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” sözde kadına şiddet hadiselerinin önlenmesi amacıyla 24 Kasım 2011’de CHP’nin teklifi ve TBMM’deki 4 partinin onayıyla kabul edilmişti.