Medel: Beşiktaş'tan ayrıldım çünkü...

Beşiktaş'tan ayrılıp İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın yolunu tutan Gary Medel, transfer olmasının sebebini açıkladı.

Teknik direktör Sinisa Mihajlovic'den gelen telefonun kendisi için çok önemli olduğunu belirten Şilili orta saha, "İtalya'ya geri dönmek istiyordum. Sinisa Mihajlovic ile görüştükten sonra Bologna'ya gelme konusunda ikna oldum" diye konuştu.

Ailesiyle birlikte İtalya'yı çok sevdiklerini dile getiren Medel, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın yolunu tutan Gary Medel, ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcu, "Bu şehir çok güzel ve insanları mutlu etmek istiyoruz. Ligi olabildiğince üst sıralarda bitirmek hedefimiz. Avrupa kolay olmayabilir ama denemek zorundayız. Her şey için hazırlıklıyım" diyerek sözlerini noktaladı.