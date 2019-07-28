Meclis'ten iki vekil Ali Babacan'ın partisine geçiyor

AK Parti’den istifa eden ve yeni parti hazırlığında olduğu iddia edilen Ali Babacan ile iglili dikkat çeken kulis bilgileri geliypr.

Ali Babacan’ın kurmayı düşündüğü parti için çeşitli temaslarda bulunan iki bağımsız milletvekili AK Parti, MHP ve İYİ Parti’li vekiller arasında yoğun bir temas trafiği yürütüyorlar. Bayram tatil sonrası istifaların başlayacağı kulislere yansırken AK Parti milletvekillerinin takipten kurtulmak için bayram tatiline ertelediği görüşmeler AK Parti’li kurmayları tedirgin etmeye başladı.

Ankara Hamamönü’ndeki avukatlık ofislerinde yapılan görüşmeler ve semtin otoparklarına yaşanan kırmızı ve resmi plakaların çokluğu semt sakinlerinin de dikkatini çekmeye başladı.

Ankara’da siyasi kulislere yansıyan bilgilere göre Babacan’ın kurmayı düşündüğü parti kuruluş dilekçesi verilir verilmez en az 70 milletvekili ile TBMM’de grup kuracak sayıya ulaşacak.

İki isme kesin gözüyle bakılıyor

AK Parti’li vekillerin çoğunlukta olduğu grupta ikinci olarak İYİ Parti ve MHP'li vekillerin olacağı tahmin ediliyor.

Özellikle İYİ Parti'den istifa eden Fatih Mehmet Şeker ve CHP'den istifa eden Öztürk Yılmaz'ın Babacan'ın partisine geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.