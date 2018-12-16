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Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen 17 yeni dokunulmazlık fezlekesinden birinin CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında düzenlendiği iddia edildi. Geriye kalan 16 fezleke ise terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin vekillerine ait.

16 Aralık 2018 Pazar 16:15
Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulan 17 yeni fezleke Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderildi. Yaklaşık 1 yıldır tedavi gören ve sağlık durumu nedeniyle henüz Meclis'te yemin etmeyen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında da dokunulmazlık fezlekesi düzenlendi.

17 fezlekeden 16'sı HDP'li vekillere ait

27. Yasama Dönemi milletvekilleri hakkında yeni düzenlenen 17 fezlekeden 16'sı HDP Milletvekillerine ait. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında 3, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında 3, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca hakkında 3, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer hakkında 2 fezleke hazırlandı. Hakkında fezleke düzenlenen diğer HDP Milletvekilleri Ayhan Bilgen, Hüda Kaya, Dirayet Dilan Taşdemir, Ayşe Acar Başaran ve Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk oldu.

Deniz Baykal hakkında dokunulmazlık fezlekesi

Duvar'da yer alan habere göre; yaklaşık 1 yıldır tedavi gören ve sağlık durumu nedeniyle henüz Meclis'te yemin etmeyen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında da dokunulmazlık fezlekesi düzenlendi.

Yeni yasama döneminde Meclis'e 43 fezleke

Yeni yasama döneminde Meclis'e 43 fezleke gelmişti. 26'ncı Dönem'den devreden 252 fezleke ile sayı 295'e yükselti.

Komisyona gönderilen fezleke sayısı 312

Son gelen fezlekelerle birlikte Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderilen fezleke sayısı 312'ye çıkmış oldu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 16:15
  1. Diyarbakır
  2. Antalya
  3. Tunceli
  4. Ağrı
  5. Batman
  6. Ayhan Bilgen
  7. Hüda Kaya
  8. Dirayet Dilan Taşdemir
  9. Ayşe Acar Başaran
  10. Pervin Buldan

YORUM YAZ

  • Yunus 16 Yunus 16 25 dk önce
    CD OLAYI AYDINLANMASI GEREKİR. CD Yİ AOKTAR MI YAPTI? FGÜLEN Mİ YAPTI? NEDEN GERÇEKLERİ KONUŞMUYORSUN? BİLDİKLERİNİ MEZARA MI GÖTÜRECEKSİN? MİLLETİN OYLARI İLE VEKİL OLUP MAAŞ ALIYORSUNUZ! MİLLETE AÇIKLAMA BORCUN VAR!! BORCUNU ÖDEMEZSEN, ALDIĞINIZ MAAŞLAR HARAM OLUR!! SON NEFESİNİ VERİRKEN ÇOK ACI ÇEKERSİN
  • kibarcikkibarcik36 dk önce
    yahu boş ver yemine gel şu fanı dunyada ölüm var aklın yerındeıken tövbe istihfar et allah cc gafur rahımdır afı cok sever inadından vaz gec ahır ömründe bır hayırlı ,iş yap veselam
  • harunharun47 dk önce
    fezleke tamamda GERİSİDE gelsin,hatta cezalar caydırıcı olmalı,öyle oyundan hedaye eder gibi eften/püften olmamalı

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