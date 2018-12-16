Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulan 17 yeni fezleke Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderildi. Yaklaşık 1 yıldır tedavi gören ve sağlık durumu nedeniyle henüz Meclis'te yemin etmeyen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında da dokunulmazlık fezlekesi düzenlendi.

17 fezlekeden 16'sı HDP'li vekillere ait

27. Yasama Dönemi milletvekilleri hakkında yeni düzenlenen 17 fezlekeden 16'sı HDP Milletvekillerine ait. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında 3, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında 3, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca hakkında 3, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer hakkında 2 fezleke hazırlandı. Hakkında fezleke düzenlenen diğer HDP Milletvekilleri Ayhan Bilgen, Hüda Kaya, Dirayet Dilan Taşdemir, Ayşe Acar Başaran ve Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk oldu.

Deniz Baykal hakkında dokunulmazlık fezlekesi

Duvar'da yer alan habere göre; yaklaşık 1 yıldır tedavi gören ve sağlık durumu nedeniyle henüz Meclis'te yemin etmeyen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında da dokunulmazlık fezlekesi düzenlendi.

Yeni yasama döneminde Meclis'e 43 fezleke

Yeni yasama döneminde Meclis'e 43 fezleke gelmişti. 26'ncı Dönem'den devreden 252 fezleke ile sayı 295'e yükselti.

Komisyona gönderilen fezleke sayısı 312

Son gelen fezlekelerle birlikte Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderilen fezleke sayısı 312'ye çıkmış oldu.