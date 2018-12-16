Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen 17 yeni dokunulmazlık fezlekesinden birinin CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında düzenlendiği iddia edildi. Geriye kalan 16 fezleke ise terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin vekillerine ait.16 Aralık 2018 Pazar 16:15
Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulan 17 yeni fezleke Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderildi. Yaklaşık 1 yıldır tedavi gören ve sağlık durumu nedeniyle henüz Meclis'te yemin etmeyen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında da dokunulmazlık fezlekesi düzenlendi.
17 fezlekeden 16'sı HDP'li vekillere ait
27. Yasama Dönemi milletvekilleri hakkında yeni düzenlenen 17 fezlekeden 16'sı HDP Milletvekillerine ait. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında 3, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında 3, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca hakkında 3, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer hakkında 2 fezleke hazırlandı. Hakkında fezleke düzenlenen diğer HDP Milletvekilleri Ayhan Bilgen, Hüda Kaya, Dirayet Dilan Taşdemir, Ayşe Acar Başaran ve Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk oldu.
Deniz Baykal hakkında dokunulmazlık fezlekesi
Duvar'da yer alan habere göre; yaklaşık 1 yıldır tedavi gören ve sağlık durumu nedeniyle henüz Meclis'te yemin etmeyen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında da dokunulmazlık fezlekesi düzenlendi.
Yeni yasama döneminde Meclis'e 43 fezleke
Yeni yasama döneminde Meclis'e 43 fezleke gelmişti. 26'ncı Dönem'den devreden 252 fezleke ile sayı 295'e yükselti.
Komisyona gönderilen fezleke sayısı 312
Son gelen fezlekelerle birlikte Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderilen fezleke sayısı 312'ye çıkmış oldu.
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