Meclis’teki kravatlı teröristlere de gereken yapılsın!

Şehit ve gazi aileleri bu alçaklara tepki göstererek, “Meclisteki kravatlı teröristlere de gereken yapılsın” açıklamasını yaptı.

Türkiye Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Orhan Kandemir ile Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz “HDP’lilerin milletin vergileri ile maaş alıp millete ihanete devam etmesi artık kanımıza dokunuyor. Devletin verdiği dokunulmazlık hakkı ile rahat rahat dolaşıp terör faaliyetine devam ediyor ve maaşlarını tıkır tıkır alıyor. Buna artık bir son verilmelidir” dedi.