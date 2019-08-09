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Meclisteki 4 partiden ABD'ye Gülen çağrısı!

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları, ortak bir açıklama yaptı. 4 parti, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye en yakın zamanda iadesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD'ye çağrıda bulundu.

09 Ağustos 2019 Cuma 16:38
Meclisteki 4 partiden ABD'ye Gülen çağrısı!

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları, ortak bir açıklama yaparak, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye en yakın zamanda iadesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD'ye çağrıda bulundu

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 16:38
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