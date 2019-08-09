Meclisteki 4 partiden ABD'ye Gülen çağrısı!
AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları, ortak bir açıklama yaptı. 4 parti, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye en yakın zamanda iadesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD'ye çağrıda bulundu.09 Ağustos 2019 Cuma 16:38
AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları, ortak bir açıklama yaparak, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye en yakın zamanda iadesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD'ye çağrıda bulundu
Ayrıntılar gelecek...
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