Meclis’te soru önergesi verildi! Beylikdüzü Belediyesi’nde para kuleleri şüphesi

Beylikdüzü Belediyesinin ocak ayı 1. oturumu, Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi'nin başkanlığında yapıldı.

Toplantıda sözlü soru önergesi veren AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammed Ömer Tüncel, son dönemde kamuoyuna yansıyan ve yargı mercilerince yürütülen soruşturmalara konu iddialarda CHP İstanbul İl Binasının satın alınması sürecinde kullanılan finansmanın kaynağına ilişkin Beylikdüzü Belediyesinin adının geçtiğini, belediye kaynaklı olduğu ileri sürülen bir kısım paranın siyasi amaçlı kullanıldığı yönünde ciddi iddiaların bulunduğunu söyledi.

Söz konusu iddialar kapsamında tanık ve şüpheli beyanlarında, binanın satın alım sürecinde yaklaşık 6 milyon lira tutarında bir meblağın Beylikdüzü Belediyesi kaynaklı olduğu, bu paranın Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz aracılığıyla teslim edildiği, para sayımı sırasında dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı'yla telefon görüşmeleri yapıldığı yönünde hususlara yer verildiğinin kamuoyuna yansıdığını belirten Tüncel, "Kamu kaynaklarının kullanımında şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukuka uygunluk ilkeleri gereği, söz konusu iddiaların açıklığa kavuşturulması kamu vicdanı açısından zorunluluk arz etmektedir." dedi.

Tüncel, "CHP İstanbul İl Binasının satın alınması sürecinde, Beylikdüzü Belediyesi bütçesinden veya belediye ile bağlantılı iştirak, şirket, vakıf ya da üçüncü kişiler aracılığıyla herhangi bir maddi kaynak aktarımı yapılmış mıdır?" sorusunu yönelterek, şunları kaydetti:

"Belediye bütçesi, taşınır, taşınmaz gelirleri veya belediye kontrolündeki fonlar üzerinden siyasi parti, il, ilçe teşkilatı ya da bu amaçla kullanılan herhangi bir kişi veya kuruma doğrudan ya da dolaylı bir ödeme yapılmış mıdır? CHP İstanbul İl Binasının satın alındığı dönemde, Beylikdüzü Belediyesi kayıtlarında yüksek tutarlı nakit çıkışı, örtülü ödeme, bağış, temsil, ağırlama veya benzeri kalemlerde olağan dışı bir işlem gerçekleştirilmiş midir? Belediye kaynaklarının siyasi faaliyetlerin finansmanında kullanıldığı yönündeki iddialar hakkında, belediye tarafından herhangi bir iç denetim, teftiş veya inceleme yapılmış mıdır? Yapıldıysa sonuçları nelerdir? Belediyenin, adı geçen iddialara konu hususlarla ilgili olarak savcılık makamlarına herhangi bir bilgi, belge veya açıklama sunup sunmadığı var mıdır?"

Soru önergesinin başkanlık makamına havalesi oy birliğiyle kabul edildi.