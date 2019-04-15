Meclis'te son dakika EYT gelişmesi Emeklilikte yaşa takılanlar çıkacak mı son durum

EYT en son dakika ve en flaş emeklilikte yaşa takılanlar gündem haberleri. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için merakla beklenen son dakika açıklaması geldi. Erken emeklilik için 2019 yerel seçim sonrası EYT yasasının çıkarılmasını her şeye rağmen bekleyen vatandaşlar, Emeklilikte Yaşa takılanlar EYT yasasının yeni çalışmalara başlayacak olana Meclis’in gündemine yeniden gelir mi sorusunu sormaya devam ediyor. Peki Emeklilikte yaşa takılanlar EYT’de son durum nedir? Gözler EYT yasası için Meclis’te.

Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum. CHP ve İYİ Parti ve İktidardan Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik düzenleme bekleyen Emeklilikte Yaşa Tatılanlar Derneği, seçimden kısa süre önce kendilerini dinleyenler ve dinlemeyenleri sandıkta ayırt edeceklerine yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Emeklilikte Yaşa Takılanlara muhalefet partilerinden destek gelirken, iktidar partisi düzenlemenin ülkenin ekonomik şartları gereğince gündemde olmadığını, kısa süre içerisinde de böyle bir düzenlemenin gündemlerine gelmeyeceğini açıklamıştı. Alınan bu kararın sadece bu an için değil gelecek nesiller için de büyük bir karar olduğunu o yüzden EYT'nin asla gündeme alınmayacağını belirtmişti. Muhalefet partileri ise EYT konusunu seçimden sonra da sık sık gündeme getirerek, EYT'li seçmenin sandıkta iktidara hesap sorduğunu öne sürmüştü. CHP-İYİ Parti ve HDP’nin Ankara Büyükşehir belediye başkan Mansur Yavaş da yerel seçim çalışmaları kapsamında “EYT'liler 75 TL primi yatıramadığın zaman kendisi, ailesi, çocukları sağlık yardımından yararlanamıyor. Bunun farkında değiller. Belediye nerelere para ödemiyor ki? 75 TL EYT'lilerin parasını ödemek konuşulacak bir konu bile değil. Ankara'daki bütün EYT'lilerin sağlık priminin parasını yatırsak bir dinozor parası yapmaz” yanıtını vermişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerel seçimler nedeniyle çalışmalarına 24 Şubat tarihinde ara vermişti. Tekrar çalışmaları başlatacak olan TBMM'nin gündeminde Türkiye için çok önemli konular var. EYT ile ilgili en son yapılan açıklamaları güncel olarak haberimizden takip edebilirsiniz. "Emeklilikte yaşa takılanlar" için kısaltma olarak kullanılan EYT, emeklilik hakkını işe girdikleri yıl itibarıyla kazanmış ancak emekli maaşını alamayan kişiler için yapılan bir tanımdır. Mevcut yasa ile birlikte bu kişiler SGK'nın ilettiği yaşta emeklilik maaşı alabiliyorlar. Bu durum Türkiye'de yaklaşık 6.3 milyon kişiyi ilgilendiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan EYT açıklaması ne oldu?

EYT hakkında en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel bir televizyon kanalında soruları yanıtladı. EYT ile ilgili, “EYT’de Demirel bir yanlışın içine düştü. Emeklilik meselesini eleştirmek için muhalefet teşvik ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ETY açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yaptığı açıklamada şimdilik gündemlerinde olmadığını belirtti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarına Küçükçekmece'de devam etti. Küçükçekmece Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Lisesi Proje Okulu'nu ziyaret eden Yıldırım, buranın yakındaki Tüccar ve Sanayiciler Derneği İlkokulu bahçesinde kendisini bekleyen öğrencilerle görüştü.

Emeklilikte yaşa takılanların taleplerine yönelik bir soruya Yıldırım, "Ben bu konuda ne dedim? 'Biraz sabırlı olun, ben takipçisi olacağım' dedim. Yine aynı şeyi söylüyorum. Sabırlı olun demek, ne demek?. Gayet açık." dedi.

Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için merakla beklenen son dakika açıklaması geldi. Erken emeklilik için 2019 yerel seçim öncesi EYT yasasının çıkarılmasını bekleyen vatandaşlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "EYT gündemimizde yok" dedi. Kamuoyunun gündemini meşgul eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) hakkında yapılan son dakika açıklamalar ve yeni gelişmeleri sizlere bu haberimizde aktarmaya devam edeceğiz.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan EYT(Emeklilikte yaşa takılanlar) ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Selçuk, "EYT gündemimizde yok" dedi.

1999 yılında bu yana zaman zaman aralıklarla gündeme gelen 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' konusu, son aylarda kamuoyunda yoğun şekilde tartışılıyor. Kanunda belirtilen prim gün sayısını doldurmalarına karşın yaş şartı nedeniyle emekli aylığı alamayan pek çok vatandaş, konuya dair gelişmeleri anbean yakından takip etmeye devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan burada EYT konusuna da değindi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz haftalarda bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden EYT hakkında açıklama yaptı. Bakan Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) gündemlerinde olmadığını ifade etti.

Devlet Bahçeli’den son dakika EYT çıkışı

MHP lideri Devlet Bahçeli’ye Nazlı Çelik tarafından canlı yayında, “EYT ile ilgili düzenleme seçim bildirgenizde vardı buna rağmen kaldı. Milliyetçi Hareket Partisi bu konuyla ilgili nasıl bir adım atmayı planlıyor?” diye soruldu.

Bahçeli ise, “Bizim seçim beyannamemizde bu konu var. Ayrıca milletvekili arkadaşlarımız bu konu üzerinde de çalıştılar. Hatta meclise bir teklif de sundular. Ancak 49 milletvekiliyle bunu çıkartmamız mümkün değil. Birde bunun şu anki maliyeti Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı iç ve dış sorunlar içerisinde ille de bunu çıkartacağız diyerek kimseyi kandırmaya da gerek yok. Şu an için bunun çıkması mümkün değil. Hele hele seçime bir hafta 10 gün kala böyle bir popülist politika uygulanmaz. Seçim sonuçları belli olur, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kalıcı ve istikrar sağlayıcı bir güçle yoluna devam ederse bu konuyu da çözmesi için tavsiyelerde bulunulabilir.” şeklinde konuştu.