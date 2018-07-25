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Meclis'te son dakika düzenlemesi! Uzlaşı sağlandı

Meclis Genel Kurulu'nda, OHAL'de geçerli bazı tedbir ve uygulamaların 3 yıl daha devamını sağlayan, gözaltı süresini uzatan, valililerin yetkilerini artıran yasa teklifinde "son dakika" düzenlemesi yapıldı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:22
Meclis'te son dakika düzenlemesi! Uzlaşı sağlandı

Teklife eklenen yeni madde, Anayasa Mahkemesi'ndeki pek çok bireysel başvurunun tazminat komisyonuna sevkini kapsıyor. TBMM Genel Kurulu'nda tüm partilerin desteğiyle kabul edilen maddeye göre, Anayasa Mahkemesi'nde derdest olan bireysel başvurular, başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle verilen kabul edilemezlik kararının tebliğinden itibaren 3 ay içinde yapılacak müracaat üzerine tazminat komisyonunca incelenecek.

Komisyona müracaat, müracaat edenin kimlik bilgileri ile Anayasa Mahkemesi'ne başvuru tarihi ve numarasını içeren imzalı bir dilekçeyle yapılacak. Dilekçeye, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuruya ilişkin form, kabul edilemezlik kararı ve bu kararın tebliğine dair belge ile ihlal iddiasına ilişkin diğer bilgi ve belgeler eklenecek. Düzenleme, maddenin yürürlük tarihi itibarıyla Anayasa Mahkemesi önünde derdest olan başvuruları kapsayacak. Komisyon, kararın en geç 16 içinde verecek. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Hak arama özgürlüğünde önemli bir imkan sağlayacak" dedi.

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:22
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