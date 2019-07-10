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Mecliste son dakika af yasası ceza indirimi 3600 ek gösterge gelişmesi

CHP Gurup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM kürsüsünde af yasası ve 3600 ek gösterge yasası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran Başkanlık seçimleri öncesinde ‘’3600 ek göstergeyi ilk 100 günde halledeceğiz’’ sözlerini hatırlatan Özgür Özel, Meclis’in tatile girmesine karşı çıkıp, ‘’af yasası ve 3600 ek gösterge yasasını çıkarmadan nereye gidiyorsunuz. Af yasası ceza indirimi son dakika, af yasası ceza indirimi ne zaman çıkacak? af yasası ceza indirimi son dakika haberleri. 3600 ek gösterge de son durum, 3600 ek gösterge Meclis’e ne zaman gelecek? 3600 ek gösterge ne durumda, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:37
Mecliste son dakika af yasası ceza indirimi 3600 ek gösterge gelişmesi

CHP Gurup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM kürsüsünde af yasası ve 3600 ek gösterge yasası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran Başkanlık seçimleri öncesinde ‘’3600 ek göstergeyi ilk 100 günde halledeceğiz’’ sözlerini hatırlatan Özgür Özel, Meclis’in tatile girmesine karşı çıkıp, ‘’af yasası ve 3600 ek gösterge yasasını çıkarmadan nereye gidiyorsunuz. Af yasası ceza indirimi son dakika, af yasası ceza indirimi ne zaman çıkacak? af yasası ceza indirimi son dakika haberleri. 3600 ek gösterge de son durum, 3600 ek gösterge Meclis’e ne zaman gelecek? 3600 ek gösterge ne durumda, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

CHP Gurup Başkanvekili Özgür Özel, Mecliste Son dakika Af yasası ve ceza indirimi hakkında ki gelişmeleri değerlendirdi. CHP Gurup Başkanvekili Özgür Özel Meclis’te yaptığı konuşmasında, MHP ve AK Partiye’yi kastederek ‘’nasıl tatile gideceğini planlamış. Türkiye'de belki bunu müjde olarak görenler vardır ama bundan büyük Hüzün duyanlar varda var. Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar, nereye gidiyorsunuz? dedi.

3600 ek gösterge ne zaman?

Özgür Özel aynı zamanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran Başkanlık seçimleri öncesinde ‘’3600 ek göstergeyi ilk 100 günde halledeceğiz’’ diye söylediği vaatlerini hatırlatarak ‘’ 3600 ek gösterge konusunda polise, infaz koruma memuruna söz veriyorsunuz da yapmadan nereye gidiyorsunuz? Geçen sene ilk 100 günde yapacaktınız, unuttunuz! 100 günde yapacağız! 31 Mart'tan sonra yapacağız! 23 Haziran'da yapacağız! Diyerek yapmadığınız 3600 ek gösterge yasasını çıkarmadan nereye gidiyorsunuz? dedi.

Af yasasına CHP destek verecek mi?

Özel, partisinin af yasısına destek vereceğinin altını çizerek, ‘’Bizim af sözümüz yok ama macun çıktı tüpten geri girmiyor. Toplumsal mutabakat olan bir ceza indirimi mağdurun da rencide olmayacağı, rıza göstereceği bir toplumsal mutabakatın aranması, bulunması gerekiyor.” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:37
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