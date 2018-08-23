Meclis’te kravatlı terörist istemiyoruz

RESUL EKREM ŞAHAN - OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, “Son yıllarda terörle mücadele de önemli bir yol katettik. Eskiden biz sadece savunmadaydık. Şimdiyse saldırı konumundayız. Hem askerimizle, hem polisimiz hem de, korucularımızla terörle mücadelede önemli başarılar yakaladık. Bu başarılarla şehit ve gazilerimiz bu vatan için ödediği bedeller karşısında içleri soğudu. Yapılan operasyonlarla şu an terörist sayısı bin kişiye kadar düşürüldü. Terör tamamen sınır ötesine çekildi. Kandil’e bayrak dikmek üzereyiz. Hiçbir şehit ve gazi ailemiz Türkiye Cumhuriyeti’nin refahı ve huzuru dışında birşey düşünmüyor. Özellikle milletimizin şu anda birlik ve beraberlik içinde olması lazım. Ülkemizin bütün etnik kökenleriyle beraber olmamız lazım. Özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ve Savunma Bakanımızın isabetli kararlarıyla terörün kökünün daha çok kazınacağını biz ümit ediyoruz” diye konuştu.

HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ

“Eli silahlı dağdaki teröristi biliyoruz zaten” diyen Lokman Aylar, “Bir de kravatlı teröristler var. Hem bu ülkenin ekmeğini yiyip, suyunu içip dağdaki teröristi savunup onları kollayan kravatlı teröristler var. HDP teröristlere destek verdiğini açık açık söylüyor. Biz şehit ve gazi aileleri olarak bu hainlere destek veren, yaltaklanan alçaklara hakkımızı helal etmiyoruz. Ben bu hainler yüzünden 23 yıllık gaziyim ve vücudumda bunun eksikliğini hep hissediyorum. Bu yaralar bizler için şereftir. Ama göz göre göre evlatlarımızı katledenlere de sessiz kalmamız beklenmesin. CHP içerisindeki hainler, gittikleri teröristlerin cenazelerinde ağlayıp sözde PKK marşına saygı duruşunda bulunup, Cumhurbaşkanı geldiğinde ayağa kalkmayanlar HDP’yle aynı saftadır.. Bana ve benim gibi gazilere, şehitlere kurşun sıkan insanları destekleyen bu kravatlı teröristleri TBMM’de görmek canımızı çok yakıyor” şeklinde konuştu.

HAİNLERİ NEDEN BESLİYORUZ?

Son günlerdeki idam tartışmalarına değinen Aylar, “Bu vatana ihanet edenler, istismarcıları önce vatandaşlıktan çıkarılsın, sonra da idam cezasıyla cezalandırılsın. Bu ülkede siz teröristi yakalayıp yıllarca bir hapishanede besliyorsunuz. Benim şehidimin, gazimin yattığı yerde huzur bulduğunu mu sanıyorsunuz. Biz bu isteğimizi hem meclisteki kravatlı teröristler için istiyoruz hem de dağda vatan evladına kurşun sıkanlara istiyoruz. Biz vatana, millete sevdalı insanlarız. Vatana ihanet eden zaten ölmüştür. Bizim örfümüzde, âdetimizde vatana ihanetin cezası ölümdür. Meclisteki bütün partiler idam için birleşsinler hep birlikte idamı çıkarsınlar. Biz mecliste birlik istiyoruz. Nasıl milletimiz birse bizim vekillerimizin de bir olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ACINASI GÖZLE BAKMAYIN!

Şehit ailelerine ve gazilerimize acınası gözle bakmanın doğru olmadığını söyleyen Aylar, “Şehidimize, gazimize acınası gözle bakmasınlar. Biz bu vatan için canımızı verdik, kanımızı döktük. Bize acımasınlar bizle gurur duysunlar. Şehitlerimizin mezarlarını ziyaretsiz bırakmasınlar. Şehit anasının-babasının elini öpsünler onlara evlat yokluğunu hissettirmesinler istiyoruz. Milletimizden istediğimiz tek şey şehitlerimizin unutulmamalıdır” dedi.

SIRA İŞADAMLARINDA

ABD’nin ekonomik savaşına ilişkin de konuşan Aylar, şunları söyledi: “Biz üzerimize düşen görevi gaziler ve şehitler olarak yaptık. Bu vatan topraklarında rahatça yaşayan işadamlarımız var. Şimdi sıra onlarda görevlerini yapsınlar. Siz de bu ülke ekonomisine sahip çıkın ve üstünüze düşeni yapın. Şimdiye kadar hiçbir işadamından bir açıklama gelmedi. Bir an önce harekete geçmelerini bekliyoruz. Gerekirse gazi arkadaşlarımız olarak maaşlarımızı devletimize yine bağışlamaya hazırız. Dolar istediği kadar yükselsin. Biz bu ülkeyi dolarla almadık ki dolarla bırakıp gidelim. Bizim bu topraklarda şehidimizin kanı var. Biz kanımızla aldığımız toprakları yine kanımızın son damlasına kadar savunuruz.”