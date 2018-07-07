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Mecliste gergin anlar! Barış Atay'ı protesto ettiler

HDP'den Hatay milletvekili seçilen Barış Atay Meclis'te yemin etti. Atay yemin etmek için kürsüye gelirken, salonda bulunan bir kişi önce yuhaladı, ardından da kalabalık bir grup Atay'ı protesto etti.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 19:11

TBMM'de milletvekillerinin yemin töreninde kısa süreli olay çıktı. HDP'den Hatay milletvekili seçilen Barış Atay, yemin etmesi için anons edilince TBMM Genel Kurul salonu bir anda karıştı. Yemin törenini izleyen bir kişi, önce Atay'ı yuhaladı. Ardından da kalabalık bir grup kürsüye doğru giden Atay'ı protesto etti

MECLİS BAŞKANI: GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GÖREVİNİ YAPSIN

En yaşlı üye sıfatıyla Meclis'e başkanlık yapan Durmuş Yılmaz, protestoların ardınadn güvenlik görevlilerine talimat vererek "Güvenlik görevlisi arkadaşlarım, lütfen görevinizi yapın" dedi ve protestocuların dışarı çıkarılmasını istedi.

Daha sonra tepki gösteren kişi TBMM genel kurul salonundan dışarı çıkarıldı. Atay, daha sonra yemin ederek görevine başladı.

YEMİN EDERKEN AK PARTİ SIRALARINA BAKTI

Barış Atay'ın yemin ettiği sırada AK Parti sıralarına baktığı görüldü.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 19:11
  1. Hatay
  2. Barış Atay
  3. HDP
  4. AK Parti

YORUM YAZ

  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi1 sa önce
    Chp nin eseri bunlar iyi bakin chp bu ulkenin terör yuvasidir bu ulkede chp olmasa terör olmaz her pislik chp nin altindan cikiyor birde diyorlarki iktidar olamiyoruz yuz yillar olamiyacaksiniz
  • HilâlHilâl34 dk önce
    Meclisten atılması gereken hdp denen ermeniasala sıdır.Vatanını seven insanlar nedense hep dışarı atılıyor istiklâl marşı okunurkenhdp li teröristler piyasada yok
  • çağlarçağlar45 dk önce
    layığını bulmuş hainler hainlerle birlikte olduğunun ispatı aslında neye üzlüyorum devletimiz bunun gibilerine çoktan haddini bildirmek zorundaydı halen meclisteler şaka gibi resmen..
  • DarbesavarDarbesavar20 dk önce
    bakması önemli çünkü ordan gönderileceğiini iyi biliyor. teröre sıfır tolerars kanunlaşınca direk şut...heh
  • komencerokomencero1 sa önce
    Şimdi bu terörist bizim vergilerimizden maaş alacak,CHP liler işte eseriniz
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