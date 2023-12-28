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Siyaset Mecliste garip anlar! Ali Mahir Başarır'ın yaptığı hareketler alay konusu oldu
Siyaset

Mecliste garip anlar! Ali Mahir Başarır'ın yaptığı hareketler alay konusu oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-28 09:25:00 -
Mecliste garip anlar! Ali Mahir Başarır'ın yaptığı hareketler alay konusu oldu

Türkiye Yüzyılı'nın ilk bütçesi olan 2024 bütçesinin, Meclis'teki macerası 57 gün sürdü. Meclis'te bütçe görüşmelerinin devam ettiği sırada ilginç anlar yaşandı. CHP'li Ali Mahir Başarır'ın yaptığı hareketleri görenler gözlerine inanamadı...

TBMM'de gerçekleştirilen bütçe görüşmeleri sırasında yapılan konuşmalar, alınan kararlar gündeme damga vurmuştu.

 

Bu sefer yaşanan olayı görenler şaşkınlıktan hayrete düştü. Ali Mahir Başarır sürekli eli arkasında iken görüntülendi. Yaptığı bu hareketler mecliste yer alan milletvekilleri tarafından alay konusu oldu.

 

Dikkat çekmek için farklı farklı hareketler yapan Ali Mahir Başarır'ın ne yaptığını kimse anlayamadı. Bu hareketleri gören meclis üyeleri kendi aralarında 'Ali Mahir Başarır'ın elini sıkmama' konusunda birbirleriyle sözlü şakalaşmalarda bulundular.
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