Meclisi öne sürerek işçilerin hakkını vermiyor! Mansur işçileri kışkırtıyor

ÇINAR DEMİR ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde (ABB) çalışan personele mesaj atarak maaşlarına yapılacak olan zam oranlarının belediye meclisinden geçecek olan borçlanma yetkisine bağlı olduğunu belirten ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın 4 milyarlık borçlanma yetkisi olmasına rağmen yeni bir borçlanma yetkisi istemesi tepkiyle karşılandı. Konuyla ilgili konuşan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, şunları dile getirdi:

Beceriksizliğini Meclise yüklüyor

“AK Parti Grubu olarak bugüne kadar size 17 milyar borçlanma yetkisi verdik, Ankara için yapılacak her projede hiçbir zaman ret oyu kullanmadık, aradan geçen 1650 günde Ankara için hiçbir proje üretmediniz, şehir şehir gezerek asli görevinizi unutup ‘cumhurbaşkanı yardımcılığı’ hayali kurdunuz. Hani ABB’nin kaynakları kendi kendine yetiyordu? ‘Ankara’da kaynak sıkıntısı yok. Boşa harcama yapmayın’ diye çıktığınız televizyon programlarında konuşuyordunuz. ABB iflas etti, maaş ödeyemez bir duruma geldi ve siz bu durumu bugüne kadar yok saydığınız, saygı duymadığınız. Geldiğimiz noktada kendi beceriksizliğinizi Büyükşehir Belediye Meclisine yüklemeye çalışıyorsunuz.” Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de, şunları ifade etti: “İşiniz gücünüz algı ve yalan oldu. Hani davul ve zurna ile maaş artışlarını açıklayacaktı Sayın Yavaş. Mansur Yavaş verdiği hiçbir sözü tutamadı. İşiniz gücünüz algı. Yavaş verdiği hiçbir sözü tutamadı. Uzun lafın kısası ABB, çalışanının ücretini kredi ile vermek zorunda kalacak kadar kötü bir durumda.”

Yaptığı bir icraatı var mı?

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın ise, şunları kaydetti: “Yavaş’ın Ankara’ya yaptığı bir icraatı var mı sokağa çıkıp vatandaşa bir soralım. Bizim dönemimizde yapılan projeleri günlerce anlatsak bitiremeyiz. 4.5 yılda güncel değerle 200 milyar liralık devasa bir bütçe kullandı. ABB olarak kendisine 20 milyar da borçlanma yetkisi verdik. Bu kadar para ile ne yapıldı. Ankaralılar Yavaş’ı hangi hizmeti ile anacaktır.” AK Parti Keçiören Belediye Meclis üyesi Metin Akdemir de, şöyle konuştu: “Ocak 2023’te Yavaş’a 5 milyar liralık borçlanma yetkisi verilmiş. Bu yetkisinden 4 milyar 300 milyon daha kullanma yetkisi var. Sayın Yavaş bu parayı hâlâ kullanmış değil. Neden 4 milyar istiyorsun o zaman. Bu parayı istediğini zaman kullanabilirsin.”

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Ankaralıların sorunlarını görmezden gelen CHP’li Mansur Yavaş’ın borçlanma talebine karşı Ankaralılardan da tepki geldi. Serap Nefer: “31 Mart yerel seçimleri sonrası sözde tasarruf politikası uyguladığını iddia eden ve belediyeyi kâr ettirdiğini söyleyen Yavaş belediyeyi borç batağına sürüklediğini kabul etti.” Selami Kayahan: “ABB battı. 23 yıllık AK Parti yönetiminde ABB 2.2 milyar borç ile CHP’li Yavaş’a devredildi. Yerel seçimler yaklaşırken altın vuruş için Yavaş, 4 milyar TL daha borçlanma yetkisi istedi. Bunla CHP’li ABB borç yükünü 35 milyar TL’ye çıkaracak.” Şadi Ercan: “Yavaş Ankara’yı batırdı. Borç harç batağına soktu. Gözünü ödemediği işçi tazminatlarına dikti.” Semih Bayrak: “Herkes başkan olamıyor. Hiç bir icraatı olmayan vasıfsızlık içerisinde. Hasbel kader Beypazarı’nda belediye başkanı olmakla da olmuyor. Güzelim Anka Park’ı çürümeye terk edenler utansın. Belediye zarar ediyormuş bırak git yapamıyorsan.” İlkay Çağlar: “Güzelim şehirleri bu işe yaramazlara verirseniz sonuç böyle olur. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sevdaları yüzünden yönettikleri şehirler mahvoldu. Herkes ileri gitti onlar geri gitti.”

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