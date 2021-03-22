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Medya Meclis'e yıldırım düştü, Ayşenur Arslan Erdoğan'ı suçladı!
Medya

Meclis'e yıldırım düştü, Ayşenur Arslan Erdoğan'ı suçladı!

Halk TV'de Medya Mahallesi programındaki zırvalıklarıyla gündeme gelen Ayşenur Arslan, TBMM bahçesine düşen yıldırımdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tuttu.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 17:18:00 - 2021-03-22 17:40:53

Halk TV ekranlarında yayınlan Medya Mahallesi programının sunucusu Ayşenur Arslan, TBMM bahçesine düşen yıldırımdan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

TBMM bahçesine yıldırım düştü

Başkent'te etkili olan sağanak nedeniyle TBMM yerleşkesindeki bir ağaca yıldırım isabet etti; olay kısa süreli paniğe yol açtı.

TBMM yerleşkesi içerisinde refüjdeki çınar ağacına yıldırım isabet etmesiyle birlikte kopan parça, kapalı otoparka girmek üzere olan bir aracın üzerine düştü. Araçta maddi hasar oluştu.

Meclis itfaiyesi ve polisler, olay yerinde güvenlik önlemi aldı, görüntü ve fotoğraf çekmek isteyenler, yeni bir yıldırım tehlikesine karşı uyarıldı.
Ağacın kopan parçasının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Düşen yıldırımdan Erdoğan'ı sorumlu tuttu

CHP yandaşı Halk TV'de Medya Mahallesi'nin sunucusu Ayşenur Arslan Meclis'in bahçesine düşen yıldırımı programında değerlendirdi.

Arslan yıldırımın Meclis'e düşme nedenini ise geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine bağlayarak şu ifadeleri kullandı;

"Bu ne biliyor musunuz? Meclis bahçesine yıldım düşmüş hanımefendiler beyefendiler. Yani Erdoğan'ın Meclis'i hiçe sayarak, İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmesi, birtakım yasaları hiçe saymasıyla Meclis hani iptal filan deniyordu ya hakikaten metaforun, mecazın, teşbihin gerçeğe döndüğü an"

 

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Yorumlar

Kocasolak

Medya faresine yakışan haber TAM budur.
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Sami

İkinizde çok komiksiniz..gerçekten ben size gülüyorum.. 
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