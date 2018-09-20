'Meclis'e yeni parti geliyor'
HDP İstanbul Milletvekili Erkan Baş istifa ederek Türkiye İşçi Partisi’ne geçecek. Erkan Baş’ın partiye genel başkan olacağı da konuşuluyor.20 Eylül 2018 Perşembe 09:00
Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Baş'ın TİP'e geçmesi durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasi parti sayısı dokuza çıkacak ve TİP, yıllar sonra tekrar parlamento çatısı altında temsil edilmiş olacak.
1 Ekim'den sonra TİP 'in parlamentodaki çalışmalarını HDP'yle ortaklaşa yürüteceği de ifade edildi.
TİP kontenjanından HDP'den milletvekili olan Barış Atay'ın ise HDP'de kalacağı belirtildi.
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