0553 313 94 23

'Meclis'e yeni parti geliyor'

HDP İstanbul Milletvekili Erkan Baş istifa ederek Türkiye İşçi Partisi’ne geçecek. Erkan Baş’ın partiye genel başkan olacağı da konuşuluyor.

20 Eylül 2018 Perşembe 09:00
'Meclis'e yeni parti geliyor'

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Baş'ın TİP'e geçmesi durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasi parti sayısı dokuza çıkacak ve TİP, yıllar sonra tekrar parlamento çatısı altında temsil edilmiş olacak.

1 Ekim'den sonra TİP 'in parlamentodaki çalışmalarını HDP'yle ortaklaşa yürüteceği de ifade edildi.

TİP kontenjanından HDP'den milletvekili olan Barış Atay'ın ise HDP'de kalacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 09:00
  1. tbmm
  2. siyas iparti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hadis alimi Avvame, Buhari'nin kabrini ziyaret etti
    1. Hadis alimi Avvame, Buhari'nin kabrini..
    2. Irkçı Geert Wilders'tan skandal..
    3. Akhisarspor'da tarihi maç!
    4. Fenerbahçe Zagreb sınavında! Muhtemel..
    5. Türkiye rotayı çevirdi, Amerika'nın..
    6. Hükümet düğmeye bastı… 200 gün süreyle..
    7. İtalya Sivas Kangalı için harekete..
    8. Kayıp Sedanur hakkında yeni gelişme…..
    9. Gezi olayları lise ders kitaplarına..
    10. Terim'den 20.3 milyon euroluk plan!
    11. Cocu'dan sürpriz Valbuena kararı
    12. Ortalık karışmıştı... Esed’ten..
    13. Adnan Oktar şimdi de Cübbeli Ahmet’e..
    14. TSK o teröristi öldürmüştü…..
    15. Antalya'nın Kemer ilçesinde Milli..
    16. Konya’da Feci kaza! İki kişi hayatını..
    17. Bakan test etti! Kamuya araç alım ve..
    18. 'Meclis'e yeni parti geliyor'
    19. Bakanlık açıkladı! 22 yaş sınırı..
    20. Öldürülen işadamı Star yazarının eşi..
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
    Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı

    Günün Karikatürü

    20 Eylül 2018
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    MİT sinyali kesti
    MİT sinyali kesti