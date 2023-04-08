Meclis rekor kırdı! Cumhuriyet tarihinin en uzun dönemi

7 Temmuz 2018’de başlayan 27. Yasama Dönemi, 14 Mayıs’ta sona erecek. Tarihinde ilk kez bir dönemi 6’ncı yasama yılına girerek geride bırakan TBMM, toplumun ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeleri hayata geçirmek için yoğun mesai yürüttü. “Cumhuriyet tarihinin en uzun yasama dönemi”ni tamamlayarak rekor kıran TBMM’de, 171’i uluslararası sözleşme olmak üzere 310 kanun teklifi kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk yasama döneminde bir yandan uyum düzenlemeleri çıkarılırken diğer yandan yıllardır gündemde olan konuların çözümüne ilişkin reform niteliğinde çalışmalara imza atıldı. Meclis, Kovid-19 salgınına rağmen ihtiyaç duyulan düzenlemelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Sözleşmeli kamu görevlileri ile geçici işçilere kadro imkanı tanındı. Milyonlarca kamu çalışanının beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi hayata geçirildi. Yaklaşık 5 milyon kişiye emeklilik yolunu açan EYT düzenlemesi yasalaştı. En düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya, emeklilere verilen bayram ikramiyesi 2 bin liraya çıkarıldı. Milletvekili seçimlerinde uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7’ye indirildi.