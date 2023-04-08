  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cesedi bulunmuştu! Gabonlu öğrenci soruşturmasında flaş gelişme

Türkiye ile Çin arasında dev anlaşma! Tamı tamına 30 bin adet! Bütün dünya şaştı

İlham Aliyev'in ardından bir lider daha TOGG sahibi olacak!

Suudilerden petrol hamlesi: Asya'ya yakınlaşarak ABD'den uzaklaşıyor mu? Şaşırtan karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TCG Anadolu müjdesi

Görenler çok şaşırdı! Oktay Kaynarca'dan Kurtlar Vadisi paylaşımı

İngiliz BAE Systems'ten açıklama: Heart Aerospace şirketi ile elektrikli uçaklar için yeni kararı!

Her şey değişebilir! Ünlü tahvil kralından karamsar öngörüsü: Öneri değerinde o öngörü açıklaması

Başakşehir-Kayaşehir metrosunun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li İBB'ye ayar

Bakan Fatih Dönmez'den heyecanlandıran açıklama: Cumhurbaşkanımız 20 Nisan'da müjdeyi duyuracak!
Siyaset Meclis rekor kırdı! Cumhuriyet tarihinin en uzun dönemi
Siyaset

Meclis rekor kırdı! Cumhuriyet tarihinin en uzun dönemi

Yeniakit Publisher
2023-04-08 17:29:00 -
Meclis rekor kırdı! Cumhuriyet tarihinin en uzun dönemi

Cumhuriyet tarihinin en uzun yasama dönemini geride bırakan Meclis, 27. Dönem’de toplumun ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeleri hayata geçirmek için yoğun çalışma yürüttü.

7 Temmuz 2018’de başlayan 27. Yasama Dönemi, 14 Mayıs’ta sona erecek. Tarihinde ilk kez bir dönemi 6’ncı yasama yılına girerek geride bırakan TBMM, toplumun ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeleri hayata geçirmek için yoğun mesai yürüttü. “Cumhuriyet tarihinin en uzun yasama dönemi”ni tamamlayarak rekor kıran TBMM’de, 171’i uluslararası sözleşme olmak üzere 310 kanun teklifi kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk yasama döneminde bir yandan uyum düzenlemeleri çıkarılırken diğer yandan yıllardır gündemde olan konuların çözümüne ilişkin reform niteliğinde çalışmalara imza atıldı. Meclis, Kovid-19 salgınına rağmen ihtiyaç duyulan düzenlemelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Sözleşmeli kamu görevlileri ile geçici işçilere kadro imkanı tanındı. Milyonlarca kamu çalışanının beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi hayata geçirildi. Yaklaşık 5 milyon kişiye emeklilik yolunu açan EYT düzenlemesi yasalaştı. En düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya, emeklilere verilen bayram ikramiyesi 2 bin liraya çıkarıldı. Milletvekili seçimlerinde uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7’ye indirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

parlamenter sistemde hiçbir hükümet normal seçim dönemine kadar ayakta kalamamıştır
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23