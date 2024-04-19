  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Helikopter düştü! Genelkurmay başkanı öldü iddiası...

Türk Telekom yatırım ile işleri büyüttü: Türkiye'ye yeni kapı açacak! Türkiye'nin yatırım lideri oldu

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye ilişkin açıklama

Eşcinsel sapkınlığa devlet desteği! Avrupa ülkesinden i.nelik

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Kararı sonrası muayenelerde artık zorunlu değil: Türkiye'de başlangıç 3. yıl!

İranlı isimden Türkiye ile savaş çıkışı! "25 binden fazlası şu an Türkiye'de" diyerek her şeyi açıkladı

Zirve Türkiye'den: Cennet meyvesi kuru incirde çok büyük ihracat rekoru kırıldı! Türkiye bunu konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki yüzlü Batı'ya Gazze tepkisi!

Erdoğan sinyali vermişti! Ünlü gazeteci 'AK Parti'de sadece 3 ismin koltuğu garanti' diyerek o isimlerin kimler olduğunu açıkladı

Eski korgeneral İsmail Hakkı Pekin, İncirlik kararı için 'Çok farklı bir olay' dedi ve açıkladı: Türkiye bunu yapacak
Aktüel Meclis kararı Resmi Gazete'de
Aktüel

Meclis kararı Resmi Gazete'de

Yeniakit Publisher
2024-04-19 02:10:00 -
Meclis kararı Resmi Gazete'de

Erzincan'daki bir altın madeninde yaşanan kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'na üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, konuya ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Atalay Uslu oldu.

Komisyonda, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek komisyon başkanvekili, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan komisyon sözcüsü, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise katip üye olarak belirlendi.

Komisyon üyeleri ise, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'dan oluştu.

Erzincan'daki altın madeni faciasında kayıp işçilerin adı açıklandı
Erzincan'daki altın madeni faciasında kayıp işçilerin adı açıklandı

Gündem

Erzincan'daki altın madeni faciasında kayıp işçilerin adı açıklandı
ÖNE ÇIKAN VİDEO
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23