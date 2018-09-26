Meclis Başkanlık Divanı yarın toplanıyor

Meclis Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında yarın yapılacak toplantıya, divan üyelerinin yanı sıra partilerin grup başkanvekilleri de davet edildi.

Başkanlık Divanında, TBMM İçtüzüğü'nde yapılacak değişikliklere kadar çalışmalarda nasıl bir yöntem uygulanacağı ele alınacak.

Toplantıda, milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkması ve Mecliste 5 grubun bulunması nedeniyle TBMM Genel Kurulunda oluşan yeni oturma düzeni de görüşülecek.

Yerleşkede yapılan çalışmalar hakkında da toplantıda bilgi verilecek.