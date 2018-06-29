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Meclis Başkanlığı Seçimi'nin tarihi belli oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis Başkanlığı seçiminin 13 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.

29 Haziran 2018 Cuma 15:09
Meclis Başkanlığı Seçimi'nin tarihi belli oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin ettiği anda göreve yeni sistemin başlayacağını söyledi. Elitaş, 10 Temmuz'da Meclis Başkanı adayının belirlenebileceğini kaydetti. Elitaş, 12 Eylül'deki kongrenin ağustos ayı içinde olabileceğini ifade etti.

Elitaş 24 Haziran seçimlerinin ardından devam eden süreçler ile ilgili merak edilen sorulara cevap verdi.

Elitaş açıklamasında “12 Eylül’deki AK Parti Kongresi erkene alınabilir. Muhtemelen Ağustos ayı içinde yapılır. 10 Temmuz’da Meclis Başkan adayımız belli olur. Yeni düzenleme olmazsa OHAL'i Meclis'in uzatma yetkisi yok” dedi.

İstifa eden vekilin yerine atama olabilir mi? -

"Şuan bir milletvekili istifa ederse onun görev yeri boş kalır. Bu YSK'nın kararının farklı yorumlanması ile ilişkili bir durum. Yanlış yorumlamadan kaynaklanıyor."

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 15:09
  1. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş

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  • Yunus 16Yunus 169 sa önce
    BİNALİ BEY YAKIŞIR.
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