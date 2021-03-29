Meclis Başkanı Şentop'tan 'Montrö' açıklaması!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Montrö Sözleşmesi'yle ilgili yeni bir açıklamada daha bulunarak, "Hak ve hukukumuzu antlaşmalar korumaz; antlaşmaları hak ve hukukumuzu koruma kudretimiz ve kararlığımız var eder. Başta Montrö olmak üzere Türkiye'nin taraf olduğu ve elde etmiş olduğumuz mevzilerle ilgili hiçbir tartışma yoktur, o konuşmada da böyle bir şey yoktur, benim hukuki boyutta anlatmam söz konusudur. Türkiye'de siyaset yapan bazı insanların bir kişiyi eleştirirken en azından ne dediğine bakması gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Şentop, şöyle devam etti:

"Benim söylemişim gibi değerlendirme yapmalarından üzüntü duyuyorum. Bu tartışmalarda şunu gördüm, Türkiye'nin güvenliğini, sınırlarını koruyan anlaşmalar değildir, bunu koruyan devletimizin kudreti, ordumuzun gücüdür. 20 Temmuz 1936'da imzalandı, Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde 10 Temmuz 1936'da 'Bedbin hava hakim' diye manşet var. Yunus Nadi imzasıyla yayınlanan başyazı var. Türkiye'nin özgüvenine ve anlaşmadaki duruma bakınız. 1936'da 10 gün önce Türkiye'nin söylediği söz alternatif olmaz. Bu özgüveni bizler taşıyoruz. İçlerinde gizli mandacılık anlayışıyla özgüvensiz bazı siyasetçilerin bizim yazılı metinler üzerinden bizim sınırlarımızı tartışmaması gerektiğini ifade ederim. Herkes kendisine gelsin. Bunu dile getirenler içlerindeki mandacı fikri dile getirmektedir. Onları kınıyorum."

Meclis Başkanı Şentop ne demişti?

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesinden çıkması tartışmaları sürerken; Meclis Başkanı Mustafa Şentop, “Cumhurbaşkanı ‘Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekildim, Montrö'yü tanımıyorum, feshettim' diyebilir mi?” sorusuna, “Yapabilir. Mümkün-muhtemel arasında fark var. Yeterli miktar yoğurt bulursanız, Marmara Denizi'ni de karıştırırsanız, ayran yapmak mümkündür” diye yanıt vermişti.