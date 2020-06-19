  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Meclis Başkanı Şentop, MHP Genel Merkezinde

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme için MHP Genel Merkezine geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:27:38 -
Meclis Başkanı Şentop, MHP Genel Merkezinde

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme için MHP Genel Merkezine geldi.


TBMM Başkanı Şentop, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşme için Balgat’ta bulunan MHP Genel Merkezine giriş yaptı. Şentop’u Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya karşıladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı