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Meclis Başkanı Şentop, Anıtkabir’de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 27’nci Dönem Başkanlık Divanı Heyeti ile Anıtkabir’i ziyaret etti.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:37
Meclis Başkanı Şentop, Anıtkabir’de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 27’nci Dönem Başkanlık Divanı Heyeti ile Anıtkabir’i ziyaret etti.


Türkiye Büyük Millet Meclisi 29’uncu Meclis Başkanı seçilen Mustafa Şentop’un ilk durağı Anıtkabir oldu. Şentop, beraberindeki 27’nci Dönem Başkanlık Divanı Heyeti ile Aslanlı Yol’dan yürüyerek mozoleye çıktı. Şentop’un, üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Mozoleye çıkan merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektiren Şentop ve beraberindeki heyet, buradan Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.


TBMM Başkanı Şentop, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:


“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 27’nci Dönem Başkanlık Divanının yeni başkan ve üyeleri olarak huzurunuzdayız. Kurtuluş mücadelemizin başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı ve devletimizin kurucu lideri olarak asil milletimize emanet ettiğiniz ‘eserinizi’ hür ve bağımsız bir şekilde yaşamak için görev yapıyoruz. Milli iradeden aldığımız güçle, devletimizi ve milletimizi daha büyük hedeflere ulaştırmak için gayret ediyor, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için istikbale doğru büyük bir güvenle ilerliyor, şerefli milletimizin ve ilelebet payidar kalacak devletimizin bekasını her şeyin üstünde tutuyoruz. Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak, milletimizi huzur ve refah içinde yaşatmak için büyük bir azim ve inançla çalışıyoruz. Ruhun şad olsun.”

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:37
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