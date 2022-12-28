Meclis Başkanı Şentop açıkladı! Farklı ülkelerin meclis başkanları başvuru yapacaklar Erdoğan Nobel Barış Ödülü’ne aday gösteriliyor

Meclis Başkanı Mustafa Şentop muhalefetin erken seçime ilişkin açıklamalarını değerlendirerek, ''Seçimlerin normal tarihi 18 Haziran. Seçime yönelik bir karar alınsa bile bunun süresi 60 gündür. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili karar yetkisi hem mecliste hem cumhurbaşkanlığında var. 6 Nisandan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum'' şeklinde konuştu.

"NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ADAYLIK GİRİŞİMİ "

Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi konusunda girişimlerimiz var."

"Sadece benim değil başka ülkelerin milletvekillerinin de bu konuda girişimleri var" ifadelerini kullandı.