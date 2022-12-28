  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Terör örgütü PKK "girilemez" diyordu... Mehmetçik başlarına yıktı

Banka iflas ederse paramıza ne olur? Bankada altını, doları, lirası olanlar dikkat... İslam Memiş duyurdu

Bakan Süleyman Soylu ilk kez açıkladı: İmamoğlu beni arayıp yardım istedi

Bakan Soylu duyurdu: Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

İşte 'Neden indirim uygulanmadı' sorusunun yanıtı...

Çin'de can pazarı: 200'den fazla araç birbirine girdi! Sis zincirleme kazaya neden oldu

Türkiye'ye milyonlarca dolar yağdıracak proje! O ilimizde kurulmaya başlandı

Heyet göndermek için harekete geçtiler! Rumları korku sardı

Kremlin sessizliğini bozdu: Ukrayna için "barış planının" ana şartlarını açıkladı! 'Olmazsa olmaz' şartlar

Kızılelma'da müthiş detay! Erdoğan açıkladı
Gündem Meclis Başkanı Şentop açıkladı! Farklı ülkelerin meclis başkanları başvuru yapacaklar Erdoğan Nobel Barış Ödülü’ne aday gösteriliyor
Gündem

Meclis Başkanı Şentop açıkladı! Farklı ülkelerin meclis başkanları başvuru yapacaklar Erdoğan Nobel Barış Ödülü’ne aday gösteriliyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığına ilişkin, "Benim başvurum var. Farklı ülkelerden meclis başkanları ve milletvekillerinin başvuruları da olacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 17:54:00 -
Meclis Başkanı Şentop açıkladı! Farklı ülkelerin meclis başkanları başvuru yapacaklar Erdoğan Nobel Barış Ödülü’ne aday gösteriliyor

Meclis Başkanı Mustafa Şentop muhalefetin erken seçime ilişkin açıklamalarını değerlendirerek, ''Seçimlerin normal tarihi 18 Haziran. Seçime yönelik bir karar alınsa bile bunun süresi 60 gündür. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili karar yetkisi hem mecliste hem cumhurbaşkanlığında var. 6 Nisandan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum'' şeklinde konuştu.

"NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ADAYLIK GİRİŞİMİ "

Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi konusunda girişimlerimiz var."

"Sadece benim değil başka ülkelerin milletvekillerinin de bu konuda girişimleri var" ifadelerini kullandı.

9
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Merdo

Hani nobel savaş suçlusuydu her fırsatta saldırıyordunuz nobel ödül törenlerine.

Bal

Hoşt.
TÜM YORUMLARA GİT ( 9 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23