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Siyaset Meclis aritmetiği ile cevap! Canan Güllü’nün maskesi indirildi
Siyaset

Meclis aritmetiği ile cevap! Canan Güllü’nün maskesi indirildi

Yeniakit Publisher
2023-07-10 14:37:00 - 2023-07-10 14:44:49

Zıvanadan çıkan Canan Güllü, kendisine destek veren İslam karşıtı feministleri sokağa dökme tehdidinde bulundu. Karahasanoğlu, Güllü'ye Meclis aritmetiği üzerinden cevap verdi.

Amerika destekli Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü iyice zıvanadan çıkmaya başladı. Başörtüsüne Anayasal güvence getirilmesi yönündeki teklifi Meclis'in tartışması beklenirken, teklite dair açıklama yapan Güllü, başörtüsüne güvence getirilmemesini savundu ve gerekirse sokağa ineceklerini belirtti.

Güllü'nün bu akılalmaz çıkışı Manşetlerin Dili'nde masaya yatırıldı. Konuya dair Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Ölümüne sokağa çıkarız, Meclis'e bunu yaptırmayız, diyebiliyorlar. Seçimden çıkalı şunun şurasında bir buçuk ay oldu. Halka gittik, seçmene sorduk, vatandaşlar Cumhur İttifakı dedi. Dolayısıyla bu Canan Güllü ve diğerlerinin söylemleri boşa çıktı. Siz ülkenin çoğunluğu değilsiniz. Seçmenin çoğunluğu Cumhur İttifakı'ndan yana tavır aldı. Ama bunlar Meclis'i de itibarsızlaştıracak şekilde, "Biz yaptırmayız" diyorlar. Nereden alıyorsunuz yetkinizi?

Temel Karamollaoğlu'nun anlatımıyla söyleyelim; Temel bey diyor ki, "CHP'nin aldığı yüzde 25'e bakmayın. Onun asgari yüzde 7'si Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi'nin oylarıdır" diyor.

Muhalif olmayanlar, Canan Güllü'nün temsil ettiği kitleyi asgari 4'e, 5'e katlıyor. Buna rağmen sokağa çıkarız diyorlar.
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