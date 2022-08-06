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Gündem Meclis, 23 ülkenin anayasasını araştırdı
Gündem

Meclis, 23 ülkenin anayasasını araştırdı

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığının “Konularına Göre Karşılaştırmalı Dünya Anayasaları” adlı kitabında, devlet yapısı ve yönetim sistemleri bakımından farklılaşan ve anayasal gelişmelere örnek olan 23 ülkenin anayasasını incelendi.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 18:07:00 -
Meclis, 23 ülkenin anayasasını araştırdı

Kitapta ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya ve Yunanistan anayasaları çeşitli yönlerden ayrıntılı bir şekilde çalışıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, takdim yazısında, “Dönemin ihtiyaçlarının ve hassasiyetlerinin bu en temel mutabakat metinlerine dahil edilmesi suretiyle anayasaların yenilenmesini gerektiriyor” ifadesini kullandı.

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