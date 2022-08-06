Meclis, 23 ülkenin anayasasını araştırdı
TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığının “Konularına Göre Karşılaştırmalı Dünya Anayasaları” adlı kitabında, devlet yapısı ve yönetim sistemleri bakımından farklılaşan ve anayasal gelişmelere örnek olan 23 ülkenin anayasasını incelendi.
Kitapta ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya ve Yunanistan anayasaları çeşitli yönlerden ayrıntılı bir şekilde çalışıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, takdim yazısında, “Dönemin ihtiyaçlarının ve hassasiyetlerinin bu en temel mutabakat metinlerine dahil edilmesi suretiyle anayasaların yenilenmesini gerektiriyor” ifadesini kullandı.