Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı nereden geçiyor?
İstanbul haberleri. Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı nereden geçiyor? Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı durakları neler? Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman açılacak? Soruları İstanbul Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı güzergahında oturan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son dakika haberine göre, Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının açılış tarihi belli oldu. Peki Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattı nereden geçiyor?
2014 yılında ilk kazma vurulan ve İstanbul ulaşımını rahatlatacak olan Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattının açılış tarihi merak ediliyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan son dakika açıklamasına göre, Kabataş Mecidiyeköy Mahmutbey metrosunun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı, 28 Ekim Çarşamba günü açılacak.
Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattı ile nerelere gidilecek?