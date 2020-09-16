MEB'den yüz yüze eğitim için "uyum programı rehberi"

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda yüz yüze eğitimin ilk haftasında sürecin etkili ve verimli şekilde işlemesi ve tüm okullarda ortak bir dilin yakalanması için "uyum programı rehberi" hazırladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, okullarda yüz yüze eğitimin ilk haftasında gerçekleştirilecek "Uyum Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar"ı belirleyerek sürecin etkili ve verimli şekilde işlemesi, tüm okullarda ortak bir dilin yakalanması için rehber hazırladı.

İl Müdürlükleri kanalıyla tüm okullara ulaştırılan rehberde, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve okul yöneticileri için planlanan tedbirler tüm detaylarıyla paylaşıldı.



Okul yönetimlerinin, 21-25 Eylül haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar vereceği uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, İlkokul 1'inci sınıflarda ise 30'ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10'ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak.



İmkan ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması sağlanıp her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olmasına özen gösterilecek. Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak.



Velilerinin isteğiyle okulda yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler tespit edilerek bu öğrencilerin eğitimlerine yönelik tedbirler okul yönetimleri ve öğretmenlerle birlikte alınacak. Bütün öğrenciler, uzaktan eğitim çalışmalarını düzenli takip etmeleri konusunda yönlendirilip desteklenecek.

- Okullara ziyaretçi kabul edilmeyecek

Bu süreçte okullara zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek, zorunlu durumlarda ise ziyaretçinin kaydı tutularak tedbirler doğrultusunda kabulü sağlanacak.



Okul Öncesi ve İlkokul 1. Sınıflar Uyum Programı Etkinliklerinde, çocuklar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilecek. Hijyen, sosyal mesafe, korku ve kaygılardan kurtulma gibi etkinliklerin yanı sıra öğrencilerin okulu ve çalışanları tanımalarına yönelik etkinlikler düzenlenecek.

"Sağlık Olmadan Eğitim Olmaz" parolasıyla hazırlanan etkinliklerde, eğitimle ilgili tüm paydaşların uyması gereken hususlar ve beklentiler yer alacak.

Okula uyum programı kapsamında yararlanılabilecek kaynakların da paylaşıldığı rehberin son bölümünde uyum programında uygulanacak örnek etkinliklere de yer verildi.

Bu doğrultuda, öğretmenlerin kendi özgün çalışmalarına yön verecek örnek başlıklar "Çocukların Tanışma Etkinliği, Sağlıklı Yaşam Etkinlikleri (Hijyen Kurallarına Uyma), Sosyal Mesafe Kurallarına Uyma Etkinliği (Sınıf İçi) Ailelerin Tanışma Etkinliği, Korku ve Kaygılardan Kurtulma Öğrenme Merkezlerini/Okulun Bölümlerini Tanıtma Etkinliği, Sınıf Kurallarını Tanıtma Etkinliği, Sağlıklı Yaşama Etkinliği (Beslenme Kurallarına Uyma), Sosyal Mesafe Kurallarına Uyma Etkinliği (Okul Dışı), Okulu ve Çalışanlarını Tanıma Etkinliği, Sağlıklı Yaşama Etkinliği (Okul Sonrası Beslenme ve Hijyen)" şeklinde sıralandı.

İlkokul 1'inci sınıf öğretmenleri, okullardaki yüz yüze eğitimde yeni normale uyum aşamasında veli iletişimini güçlendirmek için ülke genelinde çevrim içi veli toplantılarına başladı.



- Bakan Selçuk'un velilere mesajı

Bakanlık tarafından hazırlanan sunum eşliğinde gerçekleştirilen toplantıların açılışında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da velilere video mesajı gösteriliyor.

Mesajında, tüm velilerin çocuklarının okula başlayacağı ilk güne ilişkin hayali bulunduğunu ve hiçbir velinin böyle bir başlangıcı hayal etmediğini belirten Bakan Selçuk, tüm dünyanın yaşadığı ortak bir sorunla karşı karşıya olunduğunu ve dünyanın her yerinde eğitimin aynı sorunla baş ettiğini vurguladı.

Salgının başından bu yana tüm ülkeleri izlediklerini, süreci çok yakından takip ettiklerini ve tüm kararlarını Bilim Kurulunun rehberliğinde aldıklarını ifade eden Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu an itibarıyla dünyanın pek çok ülkesinde çocuklar, okullarındalar ve alınan tedbirlerle ders başındalar. Biz ülkemizde daha kontrollü bir açılıştan yana olduk ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizin, bir süre diğer kademelerdeki öğrencilerimizle bir araya gelmeyeceği bir uygulama üzerine çalıştık. Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimin birlikte yürüyeceği bir planlama yaptık. Okullarımızı, yüz yüze eğitim için tüm detaylarıyla hazırladık. Uzaktan eğitimi ise çocuklarımızın severek ve ilgiyle takip edebilecekleri bir şekilde tasarladık."

- "Çocuklarımızın salgının seyrini bilmeye ihtiyaçları yok"



Konuya ilişkin detayların öğretmenler tarafından velilerle paylaşılacağını, kendisinin de bir öğretmen olarak velilere söylemek istediği şeyler olduğunu belirten Selçuk, şöyle devam etti:

"Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Salgının getirdikleri her evde başka türlü yaşanıyor ve hepimizi farklı etkiliyor. Belirsizlik duygusu bizleri yorabilir, kaygılandırabilir. Ancak çocuklarımız için bu kaygıyı iyi yönetmek durumundayız. Bu demek değil ki yaşananları yok sayacağız ve hiçbir şey olmamış gibi davranacağız. Kendinizi de çocuğunuzu da bunun için zorlamayın. Bırakın rahatça anlatsın çocuğunuz, bu konulardaki duygu ve düşüncelerini. Onları dinleyin, rahatlamalarına izin verin."

Çocukların yanında korku ve kaygı dolu konuşmalar yapılmaması gerektiğini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bazı ailelerde duyuyorum, günlük vaka ve vefat sayıları çocukların yanında rahatça konuşuluyor. Çocuklarımızın salgının seyrini bilmeye ihtiyaçları yok. Onların bilmesi gereken bu salgından kendilerini korumaları için gerekli tedbirler. Ayrıca ebeveynlerinin, öğretmenlerinin, sağlık kurumlarının ve devletin tüm imkanlarıyla kendilerinin yanında olduğunu bilmeye ihtiyaçları var. Yalnız olmadıklarını içselleştirmeli kuzularımız. Hepimiz buradayız ve yanlarındayız. Bunu lütfen siz de aklınızdan çıkartmayın. Biz öğretmeniz. Hepimiz eğitim için, çocuklarımızın bugünü ve geleceği için eğitim aldık. Bunun için çalıştık, bunun için buradayız. Çocuklarımızın bu dönemi en az eksikle kapatması için var gücümüzle çalışmak boynumuzun borcu. Sizlerin yardımı, desteği, iş birliği ve birbirimizle kuracağımız sağlıklı iletişimle yeni eğitim öğretim dönemine başlıyoruz. Aldığımız tedbirlere özeniniz, süreçte bize sağlayacağınız desteğiniz, varlığınız ve sabrınız için şimdiden teşekkür ediyorum."

Selçuk, kendilerine düşen görevleri hakkıyla yerine getirmek için büyük bir çaba içerisinde olduklarını vurguladı.

Velilerden küçük istekleri olduğunu dile getiren Selçuk, "Bu dönem çocuğunuza okuyacağınız bir sayfa kitabın kıymeti ve çocuğunuz üzerindeki etkisi hiçbir dönemle kıyaslanmayacak düzeyde fazladır. Elbette çocuklarımızın serbest zamanlarını verimli geçirmesi için sürekli etkinlikler yapmak durumunda değilsiniz. 'Etkinlikler de tükendi Bakanım' dediğinizi duyabiliyorum. Ancak, az ama çocuğunuzun yaşam becerilerini güçlendirecek nitelikte oyunlar ve etkinlikleri yaşamımızın bir parçası haline getirmeniz, çocuğunuza ev içi sorumluluklar vermeniz bu dönemde hem çocuğunuzun hem sizlerin yararına olacaktır. Son olarak belirtmeliyim ki, öğrenmek isteyen, çocuğunun eğitimini desteklemek isteyen her velimiz ve çocuğumuz için bakanlığımızın platformlarında sınırsız içerikler mevcuttur. Hepsinden azami düzeyde yararlanacağınızı ümit ediyor, çocukların gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.