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Aktüel MEB'den yeni gelişme: Görevde yükselme atama sonuçları açıklandı! Tercihte bulunan herkesi ilgilendiriyor
Aktüel

MEB'den yeni gelişme: Görevde yükselme atama sonuçları açıklandı! Tercihte bulunan herkesi ilgilendiriyor

Yeniakit Publisher
2024-04-19 19:36:00 - 2024-04-19 19:40:32
MEB'den yeni gelişme: Görevde yükselme atama sonuçları açıklandı! Tercihte bulunan herkesi ilgilendiriyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için "görevde yükselme" atama sonuçları açıklandı.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan memur, sayman, şef ve il-ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü kadrolarına, görevde yükselme yoluyla atamalar yapıldı.

Bu kapsamdaki atama sonuçları, Personel Genel Müdürlüğünün internet adresinde yayımlandı.

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