MEB'den son dakika açıklaması! Olumsuz hava şartları nedeniyle uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı son dakika olarak duyurdu. Süre yarın sona eriyordu. Ancak MEB tarafından yapılan açıklamada 7 Şubat tarihine kadar yapılabileceği duyuruldu.

MEB'den son dakika olarak yapılan açıklamada, Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldı. Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih süreci, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda Bakanlık tarafından uzatıldı." ifadeleri kullanıldı.