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Eğitim MEB'den son dakika açıklaması! Olumsuz hava şartları nedeniyle uzatıldı
Eğitim

MEB'den son dakika açıklaması! Olumsuz hava şartları nedeniyle uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, seçmeli ders tercih sürecinin olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 Şubat saat 17.00'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 10:13:00 -
MEB'den son dakika açıklaması! Olumsuz hava şartları nedeniyle uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı son dakika olarak duyurdu. Süre yarın sona eriyordu. Ancak MEB tarafından yapılan açıklamada 7 Şubat tarihine kadar yapılabileceği duyuruldu.

MEB'den son dakika olarak yapılan açıklamada, Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldı. Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih süreci, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda Bakanlık tarafından uzatıldı." ifadeleri kullanıldı.

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