0553 313 94 23

MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı

Okullarda Cinsiyeti bozma ve aileyi tahrip etme projesi olarak nitelenen Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (ETCEP) projesinden sonra şimdi de yoga projesi devreye sokuldu. Milli Eğitim Bakanlığı, “Öteki” isimli sapkın ilişkilerin anlatıldığı romanıyla ün yapan sunucu Ece Vahapoğlu’nun “Ece Vahapoğlu ile Çocuk Yogası” projesine, Türkiye genelinde Resmi/Özel Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okullarda uygulanması için onay verdi. Sözde sosyal etkinlikle ilgili onay yazısı tüm okullara gönderilirken, duyurusu da MEB’in sitesinde yayınlandı.

14 Şubat 2019 Perşembe 23:09
MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı

 İSMAİL UĞUR  ANKARA 

Okullarda Cinsiyeti bozma ve aileyi tahrip etme projesi olarak nitelenen Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (ETCEP) projesinden sonra şimdi de yoga projesi devreye sokuldu. Milli Eğitim Bakanlığı, “Öteki” isimli sapkın ilişkilerin anlatıldığı romanıyla ün yapan sunucu Ece Vahapoğlu’nun “Ece Vahapoğlu ile Çocuk Yogası” projesine, Türkiye genelinde Resmi/Özel Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okullarda uygulanması için onay verdi. Sözde sosyal etkinlikle ilgili onay yazısı tüm okullara gönderilirken, duyurusu da MEB’in sitesinde yayınlandı.

Çocuklarımıza magazin ünlüleri rol model olacak

MEB’in onay verdiği sözde sosyal projeyle, tatil yerlerinde üstsüz güneşlendiği fotoğraflarıyla magazin programlarının malzemesi olan Ece Vahapoğlu, Fit21 By Ece Vahapoğlu adlı şirketi ile anaokulundan liseye kadar her sınıf için Yoga dersi vererek çocuklara rol model olacak. TV ekranlarında dekolte kıyafetlerle sözde sağlıklı yaşam ve spor programları sunan Ece Vahapoğlu Alpay, “Sunucu Ece Vahapoğlu sere serpe güneşlendi. ‘60 Günde İdeal Vücut’ kitabıyla diyet ve egzersiz sırlarını paylaşan Ece Vahapoğlu Bodrum’da güneşlenirken objektiflere yakalandı.” şeklindeki haberlerle magazin medyasına konu olmuştu.

Sapkın ilişkinin romanını yazdı

Okullarda öğrencilere Yoga dersi vermeye hazırlanan Ece Vahapoğlu, Doğan Kitap’tan çıkan “Öteki” isimli sapkın ilişkilere yer verdiği romanıyla da basına konu olmuştu. Vahapoğlu’nun sapkın romanı yayınevinin sitesinde şu ifadelerle tanıtılıyor: “Türbanlı bir kız, öteki kesimden kız arkadaşına ilgi duyarsa… Aşk evliliği sürdüren, parlak bir kariyere sahip güzel sunucu Esin ile babasının şirketinde çalışan, İslami değerlere bağlı tesettürlü Kübra, önce karşılıklı olarak ötekini, sonra da kendi benliklerini keşfediyorlar. Aralarındaki ilişki, hiç tahmin edilemeyen yerlere doğru sürüklüyor onları… Öteki, Esin ve Kübra’nın sıra dışı dostlukları üzerinden, Türkiye’deki modern ve muhafazakâr bölünmüşlüğün kıvrımlarında dolaşıyor. Ece Vahapoğlu’ndan, aşk, ihanet, önyargılar, din, cinsellik, tabular ve bastırılmış duygular üzerine sarsıcı bir roman… Sanki ruhunu kazıyor, gizli kalmış duyguları açığa çıkarıyordu... ‘Bir kızla öpüştün mü hiç?’ İki kızın gözleri buluştu. Esin bakışlarını kaydırdı, muzipce ama biraz da davetkâr bir tavırla tavana doğru baktı. ‘Hımm... Ben de hiç denemedim. Hemcinsinle öpüşmek nasıl bir duygu acaba?’ Neler söylüyordu Esin böyle! Kübra’yı ateş bastı. Belki de hayatında ilk kez duygularından korkuyordu. Vicdan azabıyla karışık bir utanç içindeydi. Esin’in tenini hissetmek, nefesini duymak, yanına uzanmak istiyordu. Onu istiyordu..

Spor diye yutturulan yoga Budist ayini

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, “Yoga yapmanın hükmü nedir?” şeklindeki bir soruya şu cevabı verdi: “Yoga, Hinduizm ve Budizm’de kişiye birtakım ilâhî bilgiler ve yetenekler kazandırarak, onun arınmasına ve hakikate ulaşmasına aracı olması amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Son yıllarda ülkemizde bedensel egzersiz ve psikolojik terapi faaliyetleri görünümünde yaygınlaşan yoganın dinî bir yönünün bulunmadığı ve zihinsel arınmayı amaçlayan alıştırmalar olduğu söylemi tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü Hint dinlerinde yoga, dinî bir uygulama olarak varlığını sürdürmektedir. (“Brahmanizm”, DİA, VI, 331)

Buna göre bir Müslümanın, başka bir dinin inanç ve ibadetlerine dayandığını bilerek, yoga yapması uygun değildir.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 23:09
  1. Din İşleri Yüksek Kurulu
  2. Fit21 By Ece Vahapoğlu
  3. Ece Vahapoğlu
  4. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  5. Öteki kitabı
  6. yoga projesi
  7. Milli Eğitim Bakanlığı
  8. Ece Vahapoğlu Alpay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kocadon’u Muğla’ya aday göstermeye hazırlanıyor
    1. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal,..
    2. Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi..
    3. Tofaş Başantrenörü Orhun Ene: “Baskı..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
    5. Fatih Portakal ile Buket Aydın..
    6. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    7. MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP..
    8. Telefon kazandığını sandı, paketten su..
    9. GÜNCELLEME - Zincirleme trafik kazası..
    10. Galatasaray turu zora soktu
    11. Filistinli gruplardan Varşova..
    12. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    13. Luyindama Avrupa kupalarında ilk..
    14. Galatasaray-Benfica maçına yabancı..
    15. Fernando cezalı duruma düştü, rövanşta..
    16. Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçı 42..
    17. UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 -..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye..
    19. Eski eşini öldüren şahıs tutuklandı
    20. Ahlat ve Tatvan’da okullara kar tatili
    21. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32..
    22. Galatasaray, Benfica'ya 2-1 mağlup oldu
    23. YTB Başkanı Eren New York'taki Türk..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mustafa..
    25. Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası
    26. Sınıra sevkıyat sürüyor
    27. 14 Şubat’ı kutlarken yangın çıkarttı
    28. ABD'den Avrupa ülkelerine İran ile..
    29. AP'den gösterilerde biber gazı..
    30. Kütahya’da FETÖ’nün "askeri mahrem..
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Ankara kulislerini hareketlendiren bomba iddia: İşte Ahmet Davutoğlu’nun partisinde yer alan isimler
    Ankara kulislerini hareketlendiren bomba iddia: İşte Ahmet Davutoğlu’nun partisinde yer alan isimler
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!