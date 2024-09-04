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Eğitim MEB'den çok öneli Öğrenci kararı: Bütün velilere duyurulur!
Eğitim

MEB'den çok öneli Öğrenci kararı: Bütün velilere duyurulur!

Yeniakit Publisher
2024-09-04 15:38:00 -
MEB'den çok öneli Öğrenci kararı: Bütün velilere duyurulur!

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin ders performanslarını yukarı çıkarmak için, bütün teknolojik aletler ve cep telefonlarının yasaklanacağını açıkladı.

Tüm öğrenciler için 2023-2024 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül'de başlarken, yazın bol bol teknolojik alet kullanan, cep telefonu ve tabletleriyle vakit geçiren, oyunlar oynayarak videolar izleyen çocukların derslere odaklanabilmesi için yeni bir düzenleme getirildi.

UNESCO'nun da eğitim alanında dikkat çektiği noktalardan biri olan okullarda cep telefonu kullanımının, anlama güçlüğüne yol açarak başarıyı düşürdüğü, odaklanma sorunlarına yol açtığı bilinen bir gerçek.

"2023 Küresel Eğitim İzleme" raporunda yer alan sınıfta cep telefonu kullanımına yasak getirilmesi önerisi sonrasında pek çok ülke bu sınırlamaları uygulamaya başladı.

Son olarak Türkiye de yeni eğitim öğretim yılında cep telefonlarının yanı sıra teknolojik araçların sınıfta bulundurulmasına sınır getirdi.

HANGİ ÜLKELER SINIRLAMA GETİRDİ?

HOLLANDA'DA YASAK

Birçok Avrupa ülkesi, okullarda mobil telefon kullanımını yasaklama kararı aldı. Son olarak Hollanda Eğitim Bakanlığı, cep telefonlarının öğrencilerin dikkatini dağıttığını ve öğrenme performanslarını azalttığını belirtti. Buna göre istisnai durumlar dışında telefon kullanımı yasaklandı.

DANİMARKA'DA SINIRLANDIRMA

Başbakan Mette Frederiksen, Danimarka'daki okullarda akıllı telefon kullanımının sınırlandırılması gerektiğini savunuyor. Euronews'in haberine göre bazı okullar, telefon kullanımını ders sırasında yasaklayarak ruh sağlığını ve öğrenci ilişkilerini geliştirmeyi umuyor. Esbjerg Lisesi'nde öğrenciler, telefonlarını “telefon kasası” olarak adlandırılan bir bölmede bırakmak zorunda.

FRANSA'DA TENEFFÜS SERBESTİSİ

Fransa’da 200 ortaokul, akıllı telefon kullanımını denetleyecek ve öğrencilerden telefonlarını dolaplarında saklamalarını isteyecek. Ancak, teneffüslerde telefonlara erişim sağlanacak.

YUNANİSTAN'DA ÇANTADA TUTULUYOR

Yunanistan’da akademik yıl 11 Eylül’de başlıyor. Başbakan Kiryakos Miçotakis, ders saatlerinde telefon kullanımının yasaklandığını ve öğrencilerin telefonlarını çantalarında tutmaları gerektiğini duyurdu.

İTALYA'DA GENEL YASAK

İtalya Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, geçen ay tüm sınıflarda cep telefonlarının yasaklandığını ilan etti. Bu yasak, ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okulları kapsıyor.

HIRVATİSTAN, VALONYA VE BRÜKSEL DE KATILDI

Hırvatistan'da da giderek daha fazla okul, cep telefonlarıyla ilgili yasakları uygulamaya koyuyor. Fransızca konuşulan Valonya ve Brüksel'deki 373 okulda akıllı telefonlar yasaklandı.

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