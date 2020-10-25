  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel MEB'den Çamlıdere'deki öğretmen ataması iddialarıyla ilgili açıklama:
Aktüel

MEB'den Çamlıdere'deki öğretmen ataması iddialarıyla ilgili açıklama:

"Öğretmenlerimize ve Sayın Bakanımıza yöneltilen mesnetsiz iddialarla ilgili gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-10-25 16:50:23 -
MEB'den Çamlıdere'deki öğretmen ataması iddialarıyla ilgili açıklama:

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Ankara'nın Çamlıdere ilçesine atanan bir öğretmenin görevlendirme süreçleriyle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Öğretmenlerimize ve Sayın Bakanımıza yöneltilen mesnetsiz iddialarla ilgili gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çamlıdere ilçesine atanan bir öğretmenin görevlendirme süreçleriyle ilgili kamuoyu gündemine yansıyan mesnetsiz iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğretmen görevlendirme süreçleri, ilgili mevzuat çerçevesinde, söz konusu eğitim kurumunun ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak planlanmakta olup Çamlıdere ilçemizdeki öğretmenlerimizin görevlendirme başvuruları da bu koşullar doğrultusunda değerlendirilerek gerçekleştirilmiştir.

Öğretmenlerimizin 'sınav, eş durumu ve sağlık mazereti' gibi nedenlerle görev yeri değiştirme talepleri, yasal hükümlerce güvence altına alınmış haklarıdır. Öğretmenlerimize ve Sayın Bakanımıza yöneltilen mesnetsiz iddialarla ilgili gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli Eğitim Bakanı'ndan bomba paylaşım! Ziya Selçuk da akıma katıldı
Gündem

Milli Eğitim Bakanı'ndan bomba paylaşım! Ziya Selçuk da akıma katıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadaki 'Nasıl başladı- nasıl bitti?' akımına katıldı ve ilkokul yıllarına ait bir fotoğrafı payla..
Laikçi tayfada ahlak vıcık vıcık! Cenazesinde cinsellikle anılmak isteyen kadın oyuncu mide bulandırdı
Gündem

Laikçi tayfada ahlak vıcık vıcık! Cenazesinde cinsellikle anılmak isteyen kadın oyuncu mide bulandırdı

Laikçi tayfa yine mide bulandırdı. Kırmızı Oda'nın oyuncusu cenazesinden cinsellikle anılmak istediğini söyledi ve "" ifadesinde bulundu..
Böyle duyurdu: Türkiye ile birlikte daha fazla üreteceğiz
Ekonomi

Böyle duyurdu: Türkiye ile birlikte daha fazla üreteceğiz

Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zübeyde Celal Han, MİLGEM korvetlerinin Pakistan-Türkiye dostluğunun bir sembolü olarak hatırlanacağını söyle..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay