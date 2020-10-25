MEB'den Çamlıdere'deki öğretmen ataması iddialarıyla ilgili açıklama:

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Ankara'nın Çamlıdere ilçesine atanan bir öğretmenin görevlendirme süreçleriyle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Öğretmenlerimize ve Sayın Bakanımıza yöneltilen mesnetsiz iddialarla ilgili gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çamlıdere ilçesine atanan bir öğretmenin görevlendirme süreçleriyle ilgili kamuoyu gündemine yansıyan mesnetsiz iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğretmen görevlendirme süreçleri, ilgili mevzuat çerçevesinde, söz konusu eğitim kurumunun ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak planlanmakta olup Çamlıdere ilçemizdeki öğretmenlerimizin görevlendirme başvuruları da bu koşullar doğrultusunda değerlendirilerek gerçekleştirilmiştir.

Öğretmenlerimizin 'sınav, eş durumu ve sağlık mazereti' gibi nedenlerle görev yeri değiştirme talepleri, yasal hükümlerce güvence altına alınmış haklarıdır. Öğretmenlerimize ve Sayın Bakanımıza yöneltilen mesnetsiz iddialarla ilgili gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır."

