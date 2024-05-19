MEB'den bomba karar! Vallahi helal olsun

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul öğrencileri için 55 farklı zanaat kursu sunarak mesleki becerilerin keşfini teşvik ediyor. Bu yaz tatilinde başlayacak olan kurslar, gençlerin ilgi duydukları alanlarda yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanıyacak. MEB, bu projenin, gençlerin meslek sahibi olmalarını kolaylaştıracağını ve iş piyasasında aranan uzman iş gücünü destekleyeceğini belirtti. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel de "Üniversitede işsizlik garantili bölümlerde dört-beş yıl harcamaktansa meslek sahibi olmak daha akıllıca" görüşünü paylaştı. İşte Tezel'in o yazısı:

"Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), temel meslek becerilerini keşfetmek isteyen ortaokul öğrencileri için bu yaz tatilinde "zanaat atölyeleri" olarak adlandırılan kurslar açacak ve binlerce öğrenci yeteneklerini keşfetme imkanı bulacak.

Yiyecek-içecek hizmetleri, bilişim, el sanatları, elektrik-elektronik, metal, gıda teknolojileri gibi tam 55 kurs programı çocuklara tanıtılacak. Böylece bu kurslara, bir mesleğe ilgi duyan ortaokul öğrencileri isterlerse meslek okullarına gidebilecekler.

MEB'i kutluyorum, çok ihtiyaç duyulan bir projeyi hayata geçirecek. Birçok sektörde, meslekte usta, uzman çalışan eksiği var.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tıpkı Almanya'daki gibi gençler isterlerse bir mesleğe yönelebilecekler. Üniversitede işsizlik garantili bölümlerde dört-beş yıl harcamaktansa meslek sahibi olmak daha akıllıca."