MEBBİS 15 bin öğretmen atama tercih ekranı! 15 bin Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvuruları nasıl yapılacak?

15 bin öğretmen atama takvimi… 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihi 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri için beklenen gün geldi. MEB'in açıkladığı takvime göre, 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri için start verildi.

15 bin öğretmen atama tercihleri ne zamana kadar yapılacak?

Sözlü sınavdan 60 ve üzerinde puan alan adaylar, sözleşmeli öğretmen atama tercih başvurusu yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılacak?

Öğretmen adayları tercihleri MEB tarafından yayınlanan öğretmen atama kontenjanları ve branş dağılımı listesine göre yapacak.

1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23.59.59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.

4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir. E devlet sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi için tıklayın

15 bin sözleşmeli öğretmenlik branş ve kontenjan dağılımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılacak olan 2021-2022 yılı 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı belli oldu. Branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı.

Bu kapsamda en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu. Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39'u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu.