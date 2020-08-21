MEB, YÖK ve Sağlık Bakanlığı mükemmel bir iş çıkardı

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BAU) Başkanı Enver Yücel, pandemi döneminde eğitim-öğretimle ilgili açıklamalarda bulundu. Salgın boyunca dünyada 1 milyar 300 milyon öğrencinin okullara gidemediğini hatırlatan Yücel, pandemiden en fazla eğitim sektörünün etkilendiğini kaydetti.

Enver Yücel, Türkiye’de 16 Mart’ta okulların pandemi nedeniyle tatil edildiğini anımsatarak, hemen ertesi gün uzaktan öğretime başladıklarını söyledi.

BAU olarak 2001 yılından bu yana uzaktan eğitim verdiklerini anlatan Yücel, “Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde öğrencilerimiz kar yağdığında okula gelemezdi biz o günün teknolojileriyle uzaktan ders anlattık.” ifadesini kullandı. BAU Eğitim Kurumları Başkanı Yücel, pandemiyle birlikte öğretmenlerin canlı bir şekilde öğrencisiyle görüşmek istediğini belirterek, Zoom ve Teams gibi uygulamaların kullanıldığını, ancak bu uygulamaların güvenilirliğinin sorgulandığını anlattı.

“Bize özgü, milli bir yazılımı ortaya koymuş olduk”

Cumhurbaşkanlığının da devlet kurumları başta olmak üzere mümkün olduğu kadar yerli yazılımların kullanılması çağrısında bulunduğunu hatırlatan Yücel, “Bu çağrının ardından iki yıldan bu yana kullanmakta olduğumuz yapay zeka tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme platformu Metodbox üzerinden yürüttüğümüz uzaktan eğitim dönemini başarıyla geçirirken, bir yandan da Türkiye’nin eğitim entegrasyonlu ilk yerli görüntülü konuşma platformu SeeMeet’i eğitim ve bilişim dünyasının beğenisine sunduk.” dedi. SeeMeet ile üretilen verilerin Türkiye’de kalacağını anlatan Yücel, sistemi kriptolu şekilde kurguladıklarını, bu nedenle azami seviyede tutulduğunu söyledi. “Yapay zeka temelli görüntülü konuşma platformumuz SeeMeet ile bize özgü, milli bir yazılımı ortaya koymuş olduk” diyen Yücel, uygulamayı seemeet.live adresinden ücretsiz olarak tüm Türkiye’nin hizmetine sunduklarını söyledi

“Öğrenciyle direkt temas kurabilen çok az ülkeden birisiyiz”

Yücel, Türk eğitim ekosisteminin, dünyayı sarsan Kovid-19 pandemisi boyunca çok başarılı bir performans sergilediğini söyledi. Yücel şöyle devam etti: “Türkiye’nin pandemi döneminde verdiği eğitim ve öğretimi Almanya, İngiltere ve ABD gibi ülkelerin yaptığı uzaktan öğretimle mukayese ettiğimizde Türkiye çok iyiydi. Pandemi dönemindeki eğitim-öğretim faaliyeti Türkiye’nin daha iyi idi. Kamu açısından baktığımızda Türkiye çok öndeydi. Tabii ki erişilemeyen yerler olmuştur, tabii ki sıkıntıları olmuştur ama dünya ölçeğine baktığımız zaman Türkiye’nin buradaki notu iyidir. Milli Eğitim Bakanlığı’mız (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığı ile pandemi süresince iş birliği içinde çalışarak mükemmel bir iş ortaya çıkardılar. Bunu Türkiye küçümsememelidir. Türkiye’nin 25 milyon öğrencisi var. Tüm bu öğrencilere erişilmiştir. Harvard Üniversitesi ‘bir yıl açılmıyorum’ dedi. Öğrencilere ödev verdi, sonuçlarına göre ‘geçti’, ‘kaldı’ denilecek. Türkiye böyle yapsa yer yerinden oynar. Ancak Türkiye televizyonla, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) TV ile her bir öğrenciye bir şekilde ulaşmayı başardı. Hem Türkiye’nin telekomünikasyon altyapısı buna müsait, hem de öğretmenleri pratik. Küçümsememek lazım. Harvard’da, Oxford’da master yapan öğrencilerim var, Almanya’da eğitim mektupla yapılıyor, o ona mektup yazıyor, öbürü diğerine. Öğrenciyle direkt temas kurabilen çok az ülkeden birisiyiz.”