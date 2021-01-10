MEB ücretsiz tablet dağıtımı ne zaman?

Tablet başvurusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz tablet veriliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili açıklamasında, ‘Uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteğimizin 4. fazını gerçekleştiriyoruz.’ dedi.

500 bin ücretsiz tablet için başvuru yapılmayacak. İhtiyaç sahibi öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından tespit edilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili açıklamasında, ‘Uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteğimizin 4. fazını gerçekleştiriyoruz. 25 GB aylık internet paketiyle 47 bin cihaz daha öğrencilerimiz için 26 ilimize ulaşıyor, toplam 313 bin 500 tabletin dağıtımı tamamlandı. Bu ayın sonunda 500.000 öğrencimize ulaşmış olacağız.’ dedi.