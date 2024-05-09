MEB son noktayım koydu! Yarın okullar tatil mi?
Sosyal medyada öğretmenlerin 10 Mayıs Cuma günü iş bırakma eylemi yapacağı ve bu sebeple okulların tatil olacağı ileri sürüldü. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yarın okulların tatil olduğu iddialarına yalanlama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, yarın okulların tatil olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, okulların yarın tatil olduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Okulların yarın kapalı olacağı iddialarını yalanlayan yetkililer, yarın okulların açık olacağı vurgusunu yaptı.
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