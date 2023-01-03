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Ekonomi MEB, sınavla “Eğitim Müfettiş Yardımcısı” alacak
Ekonomi

MEB, sınavla “Eğitim Müfettiş Yardımcısı” alacak

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Eğitim Müfettiş Yardımcılığı sınavı duyurusunda bulundu. Bu kapsamda MEB, Müfettişleri Yönetmeliği hükümleri uyarınca 450 ‘Eğitim Müfettiş Yardımcısı’ alacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 13:57:00 -
MEB, sınavla "Eğitim Müfettiş Yardımcısı" alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İl milli eğitim müdürlüklerinde istihdam edilmek ve MEB’e bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmek üzere, MEB Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yarışma sınavı yoluyla ‘Eğitim Müfettiş Yardımcısı’ alımı yapılacak.

Sınavı kazanan adaylardan, müktesep kadro derecesi atanabilecekleri kadro derecesinin üstünde olanlar, ihdas edilen eğitim müfettiş yardımcılığı kadrolarına atanmayı kabul etmiş sayılacaklar.

Adayların, yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. (01.01.1988 ve sonrasında doğanlar sınava başvurabileceklerdir.)

Sınava girecek adaylar; başvuru ücretini, katılacakları sınavın adını belirtmek suretiyle 07 Şubat 2023 – 26 Şubat 2023 tarihleri arasında MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartıyla veya T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden yatıracaklardır.

Başvurular, http://www.meb.gov.tr/ internet adresinde yer alan “Elektronik Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle 07 Şubat 2023 – 26 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Bankaya ücret yatırılmaması veya yanlış T.C. kimlik numarasıyla yatırılması hâlinde başvuru ekranı açılmayacaktır. Başvurular 26 Şubat 2023 tarihinde saat 23.59.59’da sona erecektir.

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