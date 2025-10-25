MEB sınav sorularını yapay zeka mı hazırlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimde yapay zeka teknolojilerini yaygınlaştırmak için kapsamlı bir strateji hazırladı. Bakanlık bünyesinde kurulan “Yapay Zeka Uygulamaları Etik Kurulu”, tüm projelerin etik ilkeler doğrultusunda yürütülmesini sağlayacak. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilen konu, sınavlarda yapay zekanın rolü oldu. Peki, sınav sorularını yapay zeka mı hazırlayacak?

Eğitimde yapay zeka dönemi nedir?

MEB, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında hazırlanan “Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi ve Eylem Planı” ile dijital dönüşüm sürecine yeni bir ivme kazandırdı. 17 Haziran itibarıyla yürürlüğe giren plan, öğretim süreçlerinden veri analizine kadar geniş bir alanı kapsıyor.

Bu kapsamda oluşturulan Yapay Zeka Uygulamaları Etik Kurulu, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda faaliyet gösterecek. Kurul, 11 üyeden oluşacak ve üyeler arasında kamu kurumları, akademi, özel sektör ve sivil toplum temsilcileri yer alacak.

Kurulun görevi, “Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Etik Kılavuzu” hazırlamak, uygulamaları izlemek ve okul düzeyinde oluşturulacak alt kurullara rehberlik etmek olacak.

Öğretmenlere “Etik Beyan Formu” şartı

Yeni yönergeye göre, öğretmenlerin yapay zeka uygulamalarında görev alabilmeleri için “Etik Beyan Formu” doldurmaları zorunlu olacak. Bu sayede kişisel verilerin korunması, gizlilik, güvenlik ve şeffaflık ilkeleri güvence altına alınacak. Bakanlık, öğrenciler açısından “etik, güvenli ve sorumlu yapay zekâ kullanımı” sağlanmasını amaçlıyor.

Sınavları yapay zeka mı hazırlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sistemine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, “Test sınavlarının bir an önce kalkması gerektiğini herkes söylüyor ama açık uçlu soruların objektif değerlendirilmesiyle ilgili hepimizin zihninde tereddütler oluşuyor. TÜBİTAK ile yapay zeka destekli açık uçlu soruların değerlendirilmesiyle ilgili proje geliştiriyoruz” dedi.

Bu ifadeler, gelecekte sınav sorularının değerlendirilmesinde yapay zeka desteğinin daha etkin rol oynayacağına işaret ediyor. MEB’in amacı, öğrencilerin analitik düşünme becerilerini ölçen açık uçlu sorulara geçiş sürecini hızlandırmak.