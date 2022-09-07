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Gündem MEB, rakamı ve tarihi duyurdu! Öğretmenlere büyük müjde
Gündem

MEB, rakamı ve tarihi duyurdu! Öğretmenlere büyük müjde

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere verilecek hazırlık ödeneği için tarih belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 13:58:00 -
MEB, rakamı ve tarihi duyurdu! Öğretmenlere büyük müjde

 

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere verilecek hazırlık ödeneği için tarih belli oldu.

 

MEB'e bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 12 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığının illere gönderdiği yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin bu yıl 1325 lira olarak belirlendiği, ödemenin 12 Eylül'den itibaren yapılacağı bildirildi.

 

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