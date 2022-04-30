MEB personel alımı sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı fizyoterapist, aşçı alım sonuçları sorgula:

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevlendirmek üzere sözleşmeli fizyoterapist, aşçı ve aşçı yardımcısı olmak üzere toplam 1651 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. MEB personel alımı için başvurular 1 Nisan’da sona ermişti. MEB personel alımı sonuçlarına da başvuruda bulunan adaylar tarafından bir hayli merak ediliyordu.Peki Milli Eğitim Bakanlığı aşçı ve aşçı yardımcısı alımı sonuçları açıklandı mı? İŞte MEB personel alımı sonuçları 2022!