MEB personel alımı sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı fizyoterapist, aşçı alım sonuçları sorgula:
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevlendirmek üzere sözleşmeli fizyoterapist, aşçı ve aşçı yardımcısı olmak üzere toplam 1651 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. MEB personel alımı için başvurular 1 Nisan’da sona ermişti. MEB personel alımı sonuçlarına da başvuruda bulunan adaylar tarafından bir hayli merak ediliyordu.Peki Milli Eğitim Bakanlığı aşçı ve aşçı yardımcısı alımı sonuçları açıklandı mı? İŞte MEB personel alımı sonuçları 2022!
Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Fizyoterapist ve Sözleşmeli Destek Personeli (Aşçı ve Aşçı Yardımcısı) alımları için 1 Nisan’a kadar başvuruları kabul etmişti. MEB sözleşmeli ek personel alımı için başvuruda bulunan adayların gözü kulağı 2022 MEB sözleşmeli personel alımı sonuçlarındaydı.
MEB personel alımı ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, adayların sonuçlara "https://pbs.meb.gov.tr/sonuc" adresinden kişisel e-Devlet şifrelerini kullanarak erişebileceği bildirildi. Açıklamada, "Bu kapsamda alınan başvurular sonrasında, münhal durumda bulunan 63 sözleşmeli fizyoterapist, 333 sözleşmeli destek personeli (aşçı) ve 1255 sözleşmeli destek personeli (aşçı yardımcısı) pozisyonlarında olmak üzere toplam 1651 sözleşmeli pozisyonun tamamına yerleştirme yapılmıştır." ifadelerine yer verildi. SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ