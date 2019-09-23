MEB onaylı ders kitabında skandal ifadeler
Savaşlarla yıkılamayan Türkiye alttan alta ders kitaplarıyla yıkılmaya çalışılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı 8. sınıf İnkilap kitabında skandal ifadeler ortaya çıktı.23 Eylül 2019 Pazartesi 15:52
Türkiye'yi yıkmaya çalışan şer odakları Aile, ahlak ve kültür değerlerimize içten içe saldırılar yapmaya devam ediyor. MEB onaylı 8. sınıf İnkilap kitabında 'Medeni kanun’un İsviçre’den ithal edilmesinin birinci sebebi Türk kültür yapısına uygun olması...' ifadeleri tepki çekti.
Sosyal medyadan büyük tepki!
Skandal kitaba sosyal medyada vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Türk Kültür değerlerini Avrupa'dan ithal edildiği ifadelerin yer aldığı kitabın sorumluların da hesap vermesi bekleniyor.
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