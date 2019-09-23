MEB onaylı ders kitabında skandal ifadeler Savaşlarla yıkılamayan Türkiye alttan alta ders kitaplarıyla yıkılmaya çalışılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı 8. sınıf İnkilap kitabında skandal ifadeler ortaya çıktı.

Türkiye'yi yıkmaya çalışan şer odakları Aile, ahlak ve kültür değerlerimize içten içe saldırılar yapmaya devam ediyor. MEB onaylı 8. sınıf İnkilap kitabında 'Medeni kanun’un İsviçre’den ithal edilmesinin birinci sebebi Türk kültür yapısına uygun olması...' ifadeleri tepki çekti. Sosyal medyadan büyük tepki! Skandal kitaba sosyal medyada vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Türk Kültür değerlerini Avrupa'dan ithal edildiği ifadelerin yer aldığı kitabın sorumluların da hesap vermesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.