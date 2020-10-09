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Aktüel MEB öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için özel eğitim seti hazırladı
Aktüel

MEB öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için özel eğitim seti hazırladı

"Eğlenmece Öğrenmece Kutusu" özgül öğrenme güçlüğü olan ya da olma riski taşıyan okul öncesi eğitim kapsamındaki çocukların gelişim alanlarını destekleyecek bireysel ve grup etkinliklerinden oluşuyor - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Eğitim seti öğretmenlerimizin çocuklarımızla olan iletişimlerini güçlendirecek, eğlencenin sıcaklığıyla öğrenme süreçlerini kolaylaştıracak"

Yeniakit Publisher
2020-10-09 14:56:57 -
MEB öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için özel eğitim seti hazırladı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı, "Eğlenmece Öğrenmece Kutusu" adıyla, özgül öğrenme güçlüğü olan ya da olma riski taşıyan okul öncesi eğitim kapsamındaki çocukların gelişim alanlarını destekleyecek bireysel ve grup etkinliklerinden oluşan set hazırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 12 Ekim Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitimde, hafta içi tüm günlerde yüz yüze eğitimi başlatacak MEB, farklı gelişim gösteren ve özel eğitime ihtiyaç duyan okul öncesi eğitim çağındaki çocuklara yeni içerikler sunmaya devam ediyor.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, özgül öğrenme güçlüğü olan ya da olma riski taşıyan okul öncesi eğitim kapsamındaki çocukların gelişim alanlarını destekleyecek bireysel ve grup etkinliklerinden oluşan "Eğlenmece Öğrenmece Kutusu" adlı eğitim seti hazırlandı.

Sette dil gelişimini destekleyici beceriler, etkileşimli kitap okuma örnekleri, erken okuryazarlık becerileri ve erken matematik becerilerinden oluşan 42 etkinliğin bulunduğu öğretmen kitabı ve kitabın içinde etkinliklere yönelik çalışma sayfaları, etkileşimli kitap okuma uygulama örneği, eğitici eğitimi için sunumlar ve etkinliklerde kullanılmak üzere 5 sözlü 7 sözsüz müzikten oluşan toplam 12 özgün eser ile etkileşimli kitap ve okuma uygulamasında yer alan 5 hikaye kitabı yer alıyor.

Eğitim seti #ÖzelimEğitimdeyim mobil uygulamasında ve https://orgm.meb.gov.tr/www/eglenmece-ogrenmece-egitim-seti/icerik/1463 internet adresinde yerini aldı. Eğitim seti 3 bin 200 adet basılarak okullara gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, erken çocukluk eğitiminin bilhassa özgül öğrenme güçlüğü olan ya da olma riski taşıyan okul öncesi çocuklar için özel bir önem taşıdığını belirtti.

Yüz yüze eğitime aşamalı geçişte özel gereksinimli yavrulara, ailelerine ve bu sahadaki öğretmenlere bütün imkanlarla destek olabilmek için gayret ettiklerini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Hazırladığımız eğitim seti, öğretmenlerimizin çocuklarımızla olan iletişimlerini güçlendirecek, eğlencenin sıcaklığıyla öğrenme süreçlerini kolaylaştıracak. Eğitim setimizin basımını yaparak öğretmenlerimiz eşliğinde yapılacak uygulamalar için okullarımıza ulaştırdık ve ayrıca #ÖzelimEğitimdeyim mobil uygulamamızda ve internet sitemizde ailelerimizin de erişimine sunduk. Varlıklarını, gelişimlerini çok önemsediğimiz özel çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve ailelerimize faydalı olacağına gönülden inanıyorum. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

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