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Aktüel MEB: "İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek."
Aktüel

MEB: "İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek."

Yeniakit Publisher
2020-12-18 12:26:41 -
MEB: "İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek."
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